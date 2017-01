Cayó en un bache... del cual aún no sale

TORREÓN, COAH.-

HAN PASADO 60 DÍAS DESDE QUE SU AUTO SE AVERIó EN CALLES DE TORREóN

"Daniel" es una de las "víctimas" de los innumerables baches que proliferan en las calles de la ciudad. Aunque han pasado cerca de 60 días, aún no ha obtenido respuesta en el Tribunal de Justicia Municipal, tras presentar la queja correspondiente por los daños causados en su automóvil.

"Daniel" solicitó el anonimato, a fin de evitar represalias y para no entorpecer su proceso. Molesto, contó que fue el cuatro de octubre de este 2016, que al circular por el bulevar Revolución cayó en un pronunciado bache al llegar al cruce con la calle Comonfort.

Como consecuencia, la llanta delantera derecha tronó y la trasera del mismo lado presentó daños pero no tan severos. El neumático quedó prácticamente partido a la mitad, pues calcula que el bache era de poco más de ocho centímetros de profundidad por casi 30 centímetros de diámetro.

Ante el "viacrucris" que ha vivido desde entonces, asegura que los trámites no son tan sencillos, como el presidente de Tribunal, Jesús Jasso Fraire comentó en una entrevista concedida al El Siglo de Torreón dos días después de lo sucedido.

Lo primero que se señala el afectado, es la falta de información. "Nos trae con puras vueltas, les pides los requisitos, no te los dicen completo llegas con la papelería y te dicen que falta uno. Llegas te levantan el escrito pero por ejemplo, esperan que uno conozca el procedimiento que ellos saben y que no suelen comunicar, esperan que uno lo conozca, eso no es realista porque no todos trabajamos en los tribunales o no todos los días tienes este tipo de problemas".

Uno de los trámites que no comunican, según cuenta Daniel, es que el afectado debe comprobar la pertenencia del vehículo, que en su caso no es posible. Deberá ser su padre quien lo acompañe en todo el trámite o bien, deberá firmar un poder para hacerlo.

"Entonces toda la gente que rente un carro o prestado, o de la empresa si hay un daño, dice ya te fregaste. Son cosas que no te dicen", explicó el afectado.

El malestar es aún mayor, debido a las condiciones en las que se encuentran las calles más transitadas de la ciudad, "se supone que el municipio cobra un impuesto específicamente para arreglar el pavimento, cosa que no se está haciendo… Se están pavimentando colonias, pero son colonias donde el tráfico no es tan pesado como son los bulevares".

El caso de Daniel ha rebasado el tiempo señalado por el propio Jesús Jasso Fraire para dar solución, y es que de acuerdo con el funcionario cuando se presenta una denuncia ante los Tribunales de Justicia Municipal se debe esperar un lapso para el proceso correspondiente que lleva entre 30 y 45 días para resolver su procedencia y luego, el pago. Pero en su caso, han transcurrido 60 días y aún no han fecha para que termine.

"Lo que el Municipio y el Tribunal hace es cansar a la gente con tanta vuelta para que uno deseche del proceso, me tocó ver que estaban desechando por falta de interés. No todo mundo tiene el tiempo", dijo decepcionado.