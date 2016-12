Faltan 12 Institutos de la Mujer en el estado

EN LOS MUNICIPIO SERRANOS ES DONDE HACEN FALTA

La directora del Instituto Estatal de las Mujeres (IEM), Laura Elena Estrada Rodríguez reconoció que si bien en 12 municipios de esta entidad federativa no se cuenta con esta instancia a nivel de los ayuntamientos, se buscará concientizar no sólo a los alcaldes, sino también a regidores, regidoras y síndicos sobre la necesidad de que este organismo se integre en sus demarcaciones.

"Ciertamente, hay municipios donde predomina el machismo, pero cuando las mujeres no están empoderadas, no conocen sus derechos, no saben de los beneficios que puede traer este Instituto, tampoco luchan por eso, y a lo mejor podría ser que tenemos todavía mucha sumisión", añadió la funcionaria estatal.

De igual manera, la informante comentó que se trata de alcaldías como las ubicadas en la región serrana del estado de Durango, entre las que mencionó de los municipios de Canelas, Otáez, Topia y Tamazula, donde no es fácil convencer a los servidores públicos de los beneficios que representa constituir el Instituto Municipal de la Mujer e incorporarlo a sus organigramas.

A pesar de estas circunstancias de resistencia y escepticismo, puntualizó Estrada Rodríguez, la dependencia a su cargo no quitará el renglón para que los funcionarios municipales conozcan con mayor amplitud las ventajas que implica contar con esa instancia.

Sin embargo, expuso la entrevistada, el Instituto Estatal de las Mujeres suple la carencia de esa dependencia a nivel municipal, a través del apoyo que en ese aspecto ofrecen los Centros de Desarrollo de las Mujeres (CDM), precisamente en las regiones de esta entidad federativa donde no se dispone de esa instancia en los ayuntamientos.

"Aún más: tenemos los CAI, que son los Centros de Atención Itinerante, que están conformados por equipos de personal pertenecientes al Instituto Estatal de las Mujeres y los cuales realizan recorridos para visitar comunidades rurales y urbanas donde no tenemos Instituto Municipal de la Mujer", ilustró.

Estas actividades se realizan para que los alcaldes vean que, aunque no haya Instituto de la Mujer en sus municipios, el IEM estará al pendiente de sus necesidades para apoyar a la población femenina que requiera sus servicios, culminó subrayando.

