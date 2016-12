Se despiden de 2016

TORREÓN, COAH.-

Cantantes viven diversas experiencias en el año que termina y están listos para recibir 2017

Los cantantes Carlos Rivera, María del Sol, Nadia, Miguel Luna y Madame Récamier se encuentran listos para recibir 2017 con muchas ganas y con la esperanza de que los meses venideros los sorprendan.

Dichos artistas en la región en el segundo semestre del año, con tal de complacer a nuestros lectores adelantaron en exclusiva el tradicional brindis de Año nuevo.

CARLOS RIVERA

Carlos Rivera cosechó importantes triunfos lo largo de 2016 por lo que dijo a El Siglo de Torreón que se siente muy agradecido con la vida por tantas bendiciones.

"Ha sido un año increíble. Cerramos el ciclo de El Rey León, lanzamos este disco de Yo creo, hicimos la serie El hotel de los secretos, me tocó cantar el tema de la nueva serie de Televisa Sin rastro de ti y de aquí a diciembre haremos 40 conciertos".

Carlos estuvo en el Coliseo Centenario el pasado 16 de septiembre. En su camerino comió uvas y brindó por adelantado, a los laguneros les deseo: "Un 2017 maravilloso, que tengan salud y recuerden luchar siempre por sus sueños".

MADAME RÉCAMIER

Madame Récamier ofreció un concierto en Torreón el 14 de octubre, el mismo día que Ana Torroja actuó en la Plaza Mayor. Ella comentó que lo mejor que le pasó en el año que agoniza fue haberse ido a Los Ángeles en el verano.

"Conocí mucha gente y me dí cuenta que la escena musical es grande y México es muy querido. Regresando de ese viaje me inspiré y comencé a decir que sí a todo, algo que me llevó a tocar más y más hasta llegar a Torreón. Un viaje puede cambiar tu forma de ver la vida", refirió.

La intérprete, quien recién lanzó el disco Mi corazón, agregó que su deseo de año nuevo para los laguneros son, "mucho amor, salud y que todo el esfuerzo que hicieron en 2016 de frutos maravillosos en este 2017".

NADIA Y MARÍA DEL SOL

Las cantantes Nadia y María del Sol trajeron su espectáculo Águila o Soul el viernes 18 de noviembre al Paseo Sarabia de Lerdo, Durango. Con una sonrisa de oreja a oreja se comieron las tradicionales uvas propias de la noche del 31 de diciembre antes de su recital.

Nadia comentó en entrevista que cerró el año con broche de oro gracias al lanzamiento de su disco Bésame mucho, el cual se ha ubicado entre los primeros lugares de ventas. "Dios me dio este año muchas satisfacciones profesionales pero lo mejor que me otorgó fue el amor de mis seguidores", comentó la exacadémica quien deseó a los laguneros un 2017 lleno de bendiciones, triunfos y de reconciliación.

Por su parte, María explicó que tuvo 12 meses llenos de trabajo en los que mezcló conciertos de 40 años de trayectoria con los de Águila y Soul al lado de Nadia. "Además también estuve dando conferencias para mujeres. Estamos viviendo tiempos difíciles por lo que es necesario llevar un mensaje esperanza", comentó.

MIGUEL LUNA

El cantautor lagunero Miguel Luna vivirá agradecido con 2016 ya que le permitió ganar en mayo la estatuilla "Sebastiana" de la Sociedad de Autores y Compositores de México por su canción Japi (Sasha, Benny y Érick) y en octubre ingresó al Salón de La Fama de Los Compositores Latinos con sede en Miami Beach, en donde recibió una "Musa".

"También tengo una canción en el top ten de Billboard de Estados Unidos interpretada por La Trakalosa y en camino vienen otras más que serán lanzadas en México y EU por varios artistas de todos los géneros", comentó desde el vecino país del norte.

Luna, quien en 2017 lanzará un disco inédito, expresó que a todos sus paisanos de la Comarca les desea, "Paz, prosperidad, pero sobre todo amor que es el motor que mueve todo y las metas, que por muy lejanas y difíciles que se vean, con amor se pueden alcanzar".