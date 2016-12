Acepta HMV que él hizo gobernador a su hermano

SALTILLO, COAH.-

Una serie de revelaciones realizó Humberto Moreira Valdés, exgobernador de Coahuila y expresidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Durante una entrevista cuestionó las declaraciones vertidas por Enrique Ochoa Reza, líder nacional del PRI, además de señalar que él dejó a su hermano Rubén Moreira Valdez como gobernador y aseguró que la deuda es un préstamo que se tiene que pagar.

“Yo creo que no ha leído los estatutos. Yo fui primer lugar nacional de aprovechamiento de la escuela de cuadros del PRI… Es su opinión, de un militante; él no es el quien decide quién va y quién no va. Deciden los militantes y deciden los simpatizantes, ahora aquí ya la cerraron”, señaló Humberto Moreira sobre lo manifestado por Ochoa Reza.

Tras el anuncio de Humberto Moreira de buscar una candidatura para diputado local, Enrique Ochoa aseguró que no sería por el PRI y aseguró que el exgobernador de Coahuila no participaría por dicho partido político.

“Eso dice él, pero porque no la hace abierta. Yo siempre le he entrado a los 'tiros' abiertos, quieren hacerla cerradita, en un saloncito y que decidan tres o cuatro, eso dice él. Yo lo invitaría a que leyera los estatutos, él solamente es el líder del PRI; el no decide quién va y quién no va, deciden los militantes, deciden los delegados”, señaló Humberto Moreira.

Situación por la cual invitó al presidente nacional del PRI para que lea los estatutos del partido “para que conozca como es este asunto…. Cómo es posible que me diga: él no va a participar. A chin..., eso no lo decide él, eso lo decide la gente y hay métodos para seleccionar. Él puede opinar, me decepcionó leer eso, pues sí me decepcionó”.

Humberto Moreira Valdés también se refirió a la carrera política de su hermano Rubén Moreira Valdez, estableciendo que prácticamente ésta ha sido producto de su apoyo. Lo anterior, luego de cuestionarle sobre declaraciones vertidas por Rubén Moreira, respecto a que no son los tiempos para que un miembro de la familia participara en el proceso electoral.

“¿Y quién es él para decidir? ¿Cómo eran los tiempos cuando yo lo hice diputado federal? ¿Cómo eran los tiempos cuando lo hice presidente del PRI? ¿Cómo eran los tiempos para pedirle al licenciado Martínez que lo hiciera subsecretario? ¿Cómo eran los tiempos para ponerlo yo de subsecretario de Gobierno? ¿Cómo eran los tiempos para dejarlo de gobernador? Ahora dice quién ya no, ¿Él quién es?”, respondió Humberto Moreira.

La entrevista fue realizada nuevamente en la sala de la casa de sus suegros en el municipio de Coahuila, a través de la estación de radio La Mejor 99.1, la cual fue realizada por el personaje Don Gelasio Reyes. Se divididó en cuatro partes y las mencionadas declaraciones fueron vertidas en la tercera de las cuatro mencionadas.

Finalmente, el exgobernador de Coahuila abordó el tema de la megadeuda de Coahuila manifestando 'que no es una deuda, es un préstamo'.

“Qué la deuda… es la inversión, cuál deuda. Deuda es que jóvenes, que miles de jóvenes se queden sin preparatoria y gracias a la inversión que hicimos tienen preparatoria. Deuda es que no tengan un hospital a dónde ir, esa si es deuda. Deuda es que no tengan drenaje, agua o pavimento. Deuda es que no tengan lugares de esparcimiento como los que tiene aquí. Deuda es que no tengan vialidades. Deuda es que no traigan empresa, esa si es deuda… Ahhh, la otra es un préstamo que se paga”, señaló Humberto Moreira.