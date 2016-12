Ibáñez no apresura su regreso al campo

Aarón Arguijo Gamiochipi

TorreÓn, coah.- A punto de cerrar su cuarta semana de pretemporada se encuentran los Guerreros del Santos Laguna, quienes ayer realizaron sesión sencilla de entrenamiento en Territorio Santos Modelo, siguiendo su preparación rumbo al inicio del Clausura 2017.

El ánimo está a tope en el campamento albiverde, con los jugadores trabajando día a día enfocados en el inicio del campeonato, por lo que la lucha por un puesto titular se incrementa en cada práctica. Esta mañana en punto de las 9:00 horas el primer equipo tendrá su último test amistoso de preparación, al enfrentar al selectivo santista de la categoría Sub 20 en las instalaciones del Territorio Santos Modelo, para después del partido romper filas y recibir un par de días de descanso, regresando a los entrenamientos durante la tarde del próximo lunes.

Emotiva ha resultado esta pretemporada para el defensa César Ibáñez, quien habló para los medios de comunicación acerca de su regreso a las canchas luego de una prolongada recuperación tras la lesión que sufrió el pasado 6 de febrero y su posterior operación: "en lo personal, creo que he ido día a día mejorando, tomando más ritmo de juego, más ritmo de partido, tuve participación en el último partido contra Pumas, fueron 10, 15 minutos aproximadamente, ayer hicimos inter escuadras y fueron 30 minutos, mañana (hoy) hay otro partido contra Sub 20 y espero tener participación para seguir recuperando velocidad, giros, saltos que aún me faltan y que sólo se consiguen día a día en los entrenamientos", relató.

Ibáñez no tiene prisa para regresar a las canchas, ya que sabe bien la importancia de recuperarse en todos los aspectos antes de volver a la competencia.

"El 'profe' me dice que tome el tiempo que crea necesario, no hay que apresurarse después de tanto tiempo estando lesionado, es entendible que en algunas jugadas divididas yo no vaya y choque, no vaya y trabe, finalmente son entrenamientos, me dicen que el día en que yo esté listo para competir en el grupo, lo haré también contra los rivales", dijo.

Para el juvenil surgido de la cantera del Atlas, el retirarse del futbol profesional fue una posibilidad que se planteó, pero sus amistades le hicieron desistir y en cambio esforzarse para estar de regreso.

"En el momento que me dieron la noticia que necesitaba una cirugía, sinceramente sí pasó por mi cabeza el retiro, es difícil pero afortunadamente tengo un círculo de amistades y familiares muy unido que siempre me apoyó y me alentaron a intentarlo una vez más, entonces quiero agradecerles haciendo esto, regresando y sabiendo que estoy más fuerte que nunca", sentenció.

La ayuda constante que recibió César fue la clave para no dejar su objetivo de volver a pisar las canchas.

"Para mí fue muy difícil, pero gracias a Dios hubo gente que me apoyó siempre, mi familia, mis hijos, mis papás, mi novia, mis compañeros, gente de aquí de fisioterapia del club que siempre estuvieron al pendiente de las necesidades que tuviera, eso a mí me ayudó bastante y lo veo como una nueva oportunidad que quiero aprovechar al máximo, ya estoy al 100 y ahora es cuestión de entrenamiento y disciplina para retomar el nivel que tenía antes", adelantó.

Su recuperación ha sido lenta y ya se ha sometido a tres operaciones, por lo que si en algo debe recuperar es en la confianza, tema que tiene bastante claro el jalisciense.

"He ido de menos a más, empecé como comodín en los ejercicios y conforme pasan los entrenamientos, los minutos de partido voy ganando confianza, no puedo dar un tiempo exacto pero espero pronto recuperar la confianza al cien por ciento y poder hacer las cosas como las venía haciendo anteriormente".

El defensor se dice listo para tener minutos durante la jornada 1, aunque es consciente de las pocas probabilidades de que eso suceda.

El dato

El más reciente partido oficial que disputó César Ibáñez fue el pasado 6 de febrero de 2016, cuando los Guerreros visitaron a las Águilas del América en el estadio Azteca