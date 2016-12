Ibáñez se ilusiona con regreso a las canchas

TORREÓN, COAH.-

A punto de cerrar su cuarta semana de pretemporada se encuentran los Guerreros del Santos Laguna, quienes esta mañana realizaron sesión sencilla de entrenamiento en Territorio Santos Modelo, siguiendo su preparación rumbo al inicio del Clausura 2017.

Emotiva ha resultado esta pretemporada para el defensa César Ibáñez, quien habló para los medios de comunicación acerca de su regreso a las canchas luego de una prolongada recuperación: “en lo personal, creo que he ido día a día mejorando, tomando más ritmo de juego, más ritmo de partido, tuve participación en el último partido contra Pumas, fueron 10, 15 minutos aproximadamente, ayer hicimos inter escuadras y fueron 30 minutos, mañana (hoy) hay otro partido contra Sub 20 y espero tener participación para seguir recuperando velocidad, giros, saltos que aún me faltan y que sólo se consiguen día a día en los entrenamientos”, relató.

Ibáñez no tiene prisa para regresar a las canchas, ya que sabe bien la importancia de recuperarse en todos los aspectos antes de volver a la competencia: “el profe me dice que tome el tiempo que crea necesario, no hay que apresurarse después de tanto tiempo estando lesionado, es entendible que en algunas jugadas divididas yo no vaya y choque, no vaya y trabe, finalmente son entrenamientos, me dicen que el día en que yo esté listo para competir en el grupo, lo haré también contra los rivales”, dijo.