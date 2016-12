Guerreros, ansiosos por el inicio de la temporada

Aarón Arguijo Gamiochipi

- Doble sesión de entrenamiento realizó ayer el plantel de los Guerreros del Santos Laguna en el Territorio Santos Modelo, donde continúan con su tercera y última etapa de la pretemporada rumbo al inicio del torneo Clausura 2017 de la Liga MX.

Los trabajos durante los entrenamientos se intensifican en cuanto al aspecto futbolístico con el paso de los días, con el objetivo de que los jugadores lleguen en plenitud de condiciones al arranque del campeonato el próximo sábado 7 de enero. El equipo lagunero celebrará hoy una sesión sencilla de entrenamiento y cerrará sus actividades mañana con otra práctica en TSM, para luego dar paso a un par de días de descanso que permitirán a los futbolistas celebrar con sus respectivas familias la llegada del año nuevo.

Al término de la práctica albiverde, el medio volante Jorge Enríquez habló con los medios de comunicación acerca de sus objetivos con el equipo lagunero y dejó en claro que en Santos no se piensa en el tema de la tabla porcentual: "yo no tengo ni la menor duda de que este equipo debe pensar en cosas grandes, tiene muchísima calidad. En otras etapas estuve en clubes con problemas de descenso y este club no está ni cerca de eso, tiene una combinación de experiencia con jóvenes y el equipo está para pensar en cosas importantes", sentenció.

Para "el Chatón", iniciar el torneo enfrentando a los campeones Tigres tiene un significado muy especial, por tratarse de una confrontación regional y en su caso particular, por representar la oportunidad de volver a jugar en primera división: "estoy muy contento, muy emocionado por empezar en un partido con suma importancia, contra el campeón y además sabiendo lo que representa para los aficionados, es como un clásico el partido ante Tigres y es muy emocionante saber que se está acercando y tener la posibilidad de enfrentarlos va a ser muy bonito", dijo.

Enfrentar a Tigres y América en el primer partido de Liga y Copa MX no representa ninguna ventaja para Santos a pesar de que se trata de equipos que no tendrán mucho tiempo para realizar su pretemporada, consideró Enríquez: "creo que van a llegar con un ritmo futbolístico muy bueno y al final no será ninguna ventaja para nosotros, ellos lo saben, el ritmo futbolístico te lo dan los partidos y ellos tienen más partidos jugados que nosotros, así que no veo que tengamos ninguna ventaja".

Con cerca de cuatro semanas de trabajo de pretemporada, las ansias por iniciar la competencia formal se incrementan en los jugadores, que ya desean escuchar el silbatazo inicial: "creo que todos acá en Torreón, la afición y nosotros los jugadores tenemos ya esos nervios, esas ansias porque comiencen los partidos, yo en lo personal siempre vine acá y sentí respeto por este campo así que hoy defender estos colores es muy importante y siento mucha emoción porque comience el torneo", finalizó Enríquez.

10

Faltan para que debute Santos Laguna ante los Tigres en el Clausura 2017.