Se rejuvenecen los Vaqueros

TORREÓN, COAH.-

Algunas caras nuevas, mayores retos, mismos objetivos y convicción renovada, es lo que viene para Vaqueros del Unión Laguna en la temporada 2017 de la Liga Mexicana de Beisbol, la segunda bajo el mando de la nueva directiva.

En exclusiva para El Siglo de Torreón, el gerente general de la organización lagunera, David Cárdenas "Chile" Cortés, habló acerca de los planes que tiene el equipo para el año que está próximo a iniciar, así como los avances que han logrado durante la temporada invernal. Desde su natal Mexicali, Baja California, el exlanzador de Ligas Mayores adelantó para este diario algunos nombres de posibles refuerzos, pero sobre todo, resaltó que el 2017 marca el inicio de un ambicioso proyecto a largo plazo.

El directivo del equipo lagunero inició diciendo que el pitcheo es un área a reforzar para los naranjas, ya que no se conforman con los buenos números que obtuvieron durante 2016: "estamos trabajando principalmente el área del pitcheo, sentimos que el pitcheo fue una debilidad de nosotros el año pasado a pesar de haber quedado en los primeros lugares de la liga, sentimos que el staff hizo un gran trabajo pero en el último mes de la temporada se cansaron los brazos, así que trataremos de rejuvenecer un poquito las áreas del line up, del bullpen y de los abridores, es parte de tratar de ganar y producir talento", adelantó.

Para lograr eso, ya Vaqueros trabaja en la formación de peloteros a través de sus equipos sucursales y también observan de cerca a jóvenes mexicoamericanos: "tuvimos una gran temporada en la Liga Peninsular, tuvimos debajo de 3.50 en pitcheo colectivo y fuimos el primer lugar en bateo, el equipo tenía a puros muchachos jóvenes, de primeras firmas y de las sucursales, como la Liga del Norte. Llegaron Jordan Mejía, Ángel Echeverría que viene de la escuela en Estados Unidos, hicimos el cambio de Jovani López, estamos trabajando en desarrollar a Manuel Valdez que ha hecho gran trabajo en la Liga del Pacífico, estamos platicando muy agresivo con Tabasco para tratar de hacer un movimiento porque sentimos que nos falta un pitcher de alto calibre, estamos trabajando para formar un equipo triunfador, a lo mejor con mucha gente nueva", afirmó.

La pretemporada de Laguna ya está pactada, será en 3 etapas y comenzará dentro de cerca de 50 días: "empezaremos el día 20 de febrero en Mazatlán, donde tendremos dos semanas de acondicionamiento físico en la playa, en el gimnasio de la academia del pacífico y en las jaulas de bateo. Jugaremos dos o tres juegos ahí y luego iremos una semana a Torreón para disputar otros dos o tres juegos, para que además los peloteros que no conozcan la ciudad puedan instalarse. Luego está la posibilidad de ir a jugar a Laredo, Texas, a donde viajarían también Acereros de Monclova, Saraperos de Saltillo y Pericos de Puebla, ahí jugaríamos alrededor de 6 juegos, no está al cien por ciento seguro pero sí hay posibilidades. Luego jugaremos la Copa Gobernador en Nueva Rosita y estaremos listos para el inicio de temporada; estamos buscando alrededor de 12 juegos de preparación y llegar bien a la temporada", describió.

El nombramiento de Ramón Orantes como nuevo manager del equipo fue una decisión consensada en el equipo, afirmó Cortés: "platicamos mucho con los peloteros, dieron su punto de vista y llegamos a la conclusión de que Ramón era la persona adecuada para fincar nuestro futuro en los próximos cinco años. Él tiene mucha influencia en los peloteros jóvenes, los veteranos lo respetan, así que estamos convencidos de que nos va a dar muy buenos resultados. Su cuerpo técnico será con Carlos Sievers como coach de bateo, Octavio "Tavo" Álvarez como coach de pitcheo, Salvador Garibay será coach de bullpen, Jesús Arredondo viene como coach de banca o de tercera, todavía no decidimos, pero ocupará una de esas posiciones y la otra la tomará Ramón Esquer, mientras que Jesús Ramírez regresa como coach de primera. Ese staff queremos que esté con nosotros al menos durante 5 años", confesó en exclusiva.

La base mexicana se mantendrá como el año pasado, donde habrá movimientos es en los extranjeros y mexicoamericanos: "los extranjeros van a pelear un lugar con los jóvenes que están empujando fuerte. Tenemos en la mira a un joven que tiene gran nivel y sentimos que nos puede ayudar a ganar muchos juegos por muchos años, lo seguiremos evaluando. Rubén Sosa acaba de firmar con los Reales de Kansas City, nos va a doler mucho perderlo, pero tenemos listo a Ethan Chapman, quien es mexicoamericano porque su mamá es mexicana, él es primer bat y jardinero central, jugó en liga independiente y estamos por traerlo a jugar con nosotros. El año pasado trajimos a pitchers de gran calidad como Dustin Crenshaw y Maikel Cleto, pero el éxito trae ojos y los ojos traen scouts que los firmaron, así que ahora vamos a buscar firmar a gente por todo el año. En enero empezaremos a anunciar los nuevos contratos, ya cuando se puedan hacer oficiales y que los aficionados vean que no estamos mintiendo", sentenció.

Más allá de lo deportivo, Vaqueros buscará ofrecer a los aficionados una experiencia única al asistir al estadio de la Revolución: "el año pasado creo que tuvimos éxito al dejar satisfechos a los aficionados, así que estamos trabajando para incluso mejorar. No hay mejor espectáculo que el beisbol, eso es lo primordial, pero sabemos que necesitamos el extra y estamos armando algo atractivo para la gente, mantener las promociones, tenemos planes para el estadio que no hemos podido echar a andar porque no hemos tenido ayuda del gobierno pero estamos buscando financiarlos por nosotros mismos, queremos un estadio nuevo pero mientras no llegue, no dejaremos de trabajar para mejorar siempre y dejar satisfechos a nuestros aficionados", culminó.