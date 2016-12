Iñárritu, el hombre del año

CIUDAD DE MÉXICO.-

"Hay una línea en la película en la que Glass (Leonardo DiCaprio) dice a su hijo: 'no te escuchan porque ven el color de tu piel'.

"Qué mejor oportunidad para nuestra generación de liberarnos del prejuicio y de esta mentalidad tribal y de asegurarnos que por siempre el color de la piel sea algo tan irrelevante como el largo de nuestro cabello", dijo el realizador, con estatuilla en mano.

"El Negro", como se le conoce en el mundo cinematográfico, obtuvo este año su segundo Oscar a Dirección consecutivo, luego de que en 2015 había hecho lo mismo por Birdman.

En total tiene en sus vitrinas cuatro galardones, sumándose los de Película y Guión 2015.

Esa vez el actor Sean Penn bromeó sobre el escenario al preguntarle quién le había dado la Green card (permiso para poder trabajar en el país del Norte).

Y Trump, magnate empresarial entonces aspirante a ser candidato presidencial estadounidense, dijo que al ver tanto mexicano subir a recoger premios, había decidido dejar de ver la ceremonia del cine.

Así que cuando González Iñárritu tuvo oportunidad, pegó con guante blanco, al decir de muchos. En redes sociales comenzaron a felicitarlo más allá del premio, por el discurso que duró casi dos minutos.

Instantes antes, Leonardo DiCaprio que había ganado su primer galardón de la Academia en la categoría de Mejor Actor y se deshizo en elogios para el mexicano.

"Es un visionario, un gran amante del cine, jamás había trabajado con alguien como él", expuso el histrión.

Con sus dos Oscar en Dirección, González Iñárritu igualó a los realizadores leyenda Oliver Stone (Pelotón), Milos Forman (Mozart) y Elia Kazan (Un tranvía llamado deseo) con igual número de estatuillas.

Después de la ceremonia, el cineasta se tomó unas vacaciones, Llevaba casi dos años con el proyecto, a bajas temperaturas varios días durante el rodaje y encabezando una campaña promocional para el Oscar.

"Sólo quiero hibernar como oso", dijo.

Y desde su quinta década de vida, recuerda su niñez: "Mi padre era cinéfilo y no lector, me llevó a películas por la cual me introdujo al arte y mi madre igual, yo soy el más chico de cinco hermanos y no existió tampoco un ambiente enfocado a la literatura.

"Mi necesidad era separarme (pues era) aplastado por mis cuatro hermanos, el mayor tenía la atención: rubio, ojos azules y yo era el prieto y feo, me decían era grande, gordo y morado, por que nací pesando seis kilos".

Tampoco, dijo en su momento a un grupo de estudiantes en plática magistral, hubo cineastas que lo marcaran de manera consciente.

No puede citar como otros de sus colegas, que una película le cambió la vida para intentar enfocarse en el llamado séptimo arte.

De hecho comenzó haciendo publicidad, apoyado por una voz portentosa y mucha creatividad que explotó en el renacimiento de la W FM al lado de Charo Fernández y Martín Hernández, a quien luego invitaría a supervisar el audio de Amores perros.

En la radio fueron muchos días de pizza y música, hasta que brincó a la televisión y de ahí al cine.

Antes, Iñárritu había tendido lazos con gente del medio buscando empaparse de todo. En su momento extendió un cheque a Daniel Michel, hoy directora del Festival de Morelia, pero quien entonces hacía jornada de cortometraje en la Cineteca Nacional.

Lo demás es historia. Ha dirigido seis películas y ganado en Cannes, Oscar. Su próximo proyecto es un corto de realidad virtual con el tema de migración, aún en ciernes.