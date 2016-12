La princesa 'Leia' ha muerto

LOS ÁNGELES, CALIFORNIA, EU.-

El mundo de Hollywood y los fans de Star Wars lloran a Carrie Fisher, la actriz que dio vida a la inolvidable princesa "Leia" en la saga y quien falleció ayer a los 60 años en Los Ángeles tras haber sufrido un ataque al corazón el pasado viernes.

"Con muy profunda tristeza Billie Lourd (hija de la actriz) confirma que su querida madre Carrie Fisher murió a las 8:55 esta mañana", dijo ayer la familia a través de un comunicado.

"Era amada por el mundo y será extrañada profundamente", añadió la nota.

Fisher se encontraba hospitalizada en Los Ángeles desde el viernes tras sufrir un ataque el corazón cuando su vuelo proveniente de Londres estaba aterrizando en el aeropuerto de la ciudad californiana.

La alarma se extendió cuando se supo que la intérprete había recibido reanimación cardiopulmonar en el avión antes de ser trasladada de urgencia al hospital UCLA Medical Center de Los Ángeles.

Tras este incidente, diferentes mensajes provenientes de la familia dieron una pizca de esperanza a los cinéfilos y los numerosos seguidores de Star Wars en todo el planeta.

Así, a lo largo del fin de semana, su hermano Todd Fisher y su madre, la también actriz Debbie Reynolds, aseguraron que Carrie Fisher se encontraba "estable", aunque continuaba bajo vigilancia en la unidad de cuidados intensivos.

Tras conocerse la muerte de Fisher, Reynolds publicó ayer un mensaje en Facebook en el que dio las gracias a todos los que acogieron "el talento" y "el don" de su "querida e increíble hija".

El cine recordará por siempre a Carrie Fisher como la princesa "Leia" de Star Wars, un papel que le dio fama universal gracias a su labor en la trilogía original de ciencia-ficción de George Lucas: Star Wars: A New Hope (1977), The Empire Strikes Back (1980) y Return of the Jedi (1983).

Como sus emblemáticos compañeros de elenco Harrison Ford y Mark Hamill, Fisher regresó para el relanzamiento de la saga Star Wars: The Force Awakens (2015) y además estaba confirmada su participación en Star Wars: Episodio VIII (2017).

En este sentido, el sitio especializado en información de famosos TMZ confirmó ayer que Fisher ya había rodado todas sus escenas para Star Wars: Episodio VIII, por lo que su fallecimiento no afectará a la producción de esta película cuyo estreno está previsto para diciembre de 2017.

La enorme popularidad que le dio Star Wars vino acompañada de numerosos problemas para la actriz, que tuvo que enfrentar adicciones a las drogas y el alcohol y que también sufrió trastorno bipolar.

Como intérprete dejó su huella en los filmes The Blues Brothers (1980), Hannah and Her Sisters (1986) y When Harry Met Sally... (1989), aunque fue como escritora como consiguió reconducir con éxito su carrera gracias, por ejemplo, a Postcards from the Edge, una novela que llegaría al cine en 1990 con guión de Fisher y con Meryl Streep y Shirley MacLaine como líderes del reparto.

Fisher presentó recientemente su libro de no-ficción The Princess Diarist, en el que relataba su experiencia y diversas curiosidades y secretos acerca del rodaje de Star Wars, y había participado en el rodaje de la serie de televisión Catastrophe.