Laguneros no la olvidarán

TORREÓN, COAH.-

Para los laguneros fanáticos de la saga de Star Wars el día de ayer fue bastante difícil.

2016 continúa llevándose celebridades y este martes tocó el turno a Carrie Fisher, conocida mundialmente por su personaje de "Princesa Leia" que encarnó en ciertas películas de La guerra de las galaxias.

Algunos habitantes de la región expresaron su sentir a El Siglo de Torreón ante la pérdida de Carrie cuya fuerza la abandonó siendo las 8:55 de la mañana lo que generó revuelo en redes sociales y en la galaxia entera.

El joven Andrés Rayas comentó que se encontraba de vacaciones con su familia en Michoacán cuando se enteró del deceso de Carrie a quien llamó, una de las más icónicas heroínas de las últimas décadas.

"Es triste pensar que después de tantas caídas en adicciones y problemas personales, recientemente hubiera logrado la recuperación profesional y emocional sólo para encontrarse con un infarto meses después", comentó Rayas.

Margarita Valenzuela, novia de Rayas y también fan de hueso colorado de Star Wars, informó que se encontraba melancólica ya que para ella Fisher dio vida a un personaje sumamente emblemático de la historia del cine. "No sé qué va a ser de las siguientes películas de Star Wars sin ella. Creo que la vamos a extrañar muchísimo en las pantallas", dijo. Raúl Argenis Banda Alemán, lagunero que radica en Guadalajara, expresó que de "Leia" aprendió a anteponer el deber al placer y además comprendió que no todas las princesas son débiles o necesitan ser rescatadas.

"Es por eso que la muerte de Carrie Fisher me provoca tristeza, como fan me es difícil disociar a la una de la otra. Para mí, ella siempre será la eterna 'Princesa Leia', mi heroína favorita de la infancia, la que en parte me ayudó a sobrellevar la adolescencia - complicada para cualquier freak- y aún hoy - con su ejemplo - me ayuda a lidiar con los problemas del mundo adulto… Que la fuerza siempre esté con Carrie Fisher".

Otro torreonense cuya muerte de Carrie lo tomó por sorpresa fue Jorge "Metrax" Samaniego, él opinó que la saga de Star Wars y sus personajes han marcado generaciones enteras. "Ella no logró sobrevivir al infarto. Es muy triste porque se fue un ser humano pero también una actriz, escritora y productora… un ícono para todos aquéllos que nos gusta la saga de Star Wars", dijo.