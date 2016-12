Mantienen operativo contra la pirotecnia

La Dirección de Protección Civil mantiene su operativo Pirotecnia al cual se han sumado elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Policía General de la República y del Estado, quienes han realizado operativos sorpresa en los diferentes centros comerciales de Gómez Palacio; hasta el momento se ha decomisado una mínima cantidad de la llamada juguetería de pirotecnia.

El año pasado para estas fechas se decomisaron más de 30 kilogramos de pirotecnia, y hasta el momento ha sido mínima la cantidad, luego de que se les decomisara a unos niños que pretendían comercializarla.

De acuerdo con Alonso Gómez Vizcarra, titular de Protección Civil, el operativo arrancó desde el primero de diciembre por instrucciones de la alcaldesa Leticia Herrera, a fin de evitar incidentes a causa de estos juguetes explosivos.

Asimismo, el funcionario municipal, comentó que las corporaciones participantes en el operativo han realizado recorridos sorpresa en: el Mercado Morelos, Mercado José Ramón Valdés y en el Mercado de Abastos.

Además, han incrementado la vigilancia en los cruceros en donde anteriormente, gracias a las denuncias ciudadanas, se pudo sorprender a los vendedores. Los cruceros son: en bulevar Miguel Alemán y González de la Vega; bulevar Miguel Alemán y Victoria; bulevar Miguel Alemán e Hidalgo; Miguel Alemán y J. Agustín Castro, y en el primer cuadro de la ciudad. También en prolongación Madero y bulevar Ejército Mexicano y en el sector Chapala.

"Invitamos a que la gente llame al 911 para que hagan su denuncia de forma anónima e iremos a verificar si es verdad o es falso, estas veces que nos hemos movido, si ha existido únicamente gente que está detonando pirotecnia en la vía pública ahí por parte de Seguridad, se le hace un exhorto", comentó el funcionario.

Gómez Vizcarra recordó que, tanto en el Bando de Policía como en el reglamento de Protección Civil, señalan que para el almacenaje, distribución y la venta de este tipo de juguetería a base de pirotecnia, debe contar con un permiso expedido por la Sedena, y posteriormente con un permiso por parte del municipio, "que hasta el momento no se ha otorgado", recalcó Gómez.

El titular de Protección Civil recordó que este tipo de operativos se llevan a cabo para evitar incidentes, sobre todo entre los menores de edad.

Hasta el momento no se han registrado accidentes relacionados con el uso de estos explosivos y esperan que así se mantenga la cifra.

Prevención

Recomendaciones ante el inevitable uso de la pirotecnia:

⇒ No guarde petardos en los bolsillos. Si no explota, no se acerque porque puede estallar en forma tardía.

⇒ No coloque cohetes en botellas o latas.

⇒ No provoque el estallido de varios artículos de pirotecnia a la vez.

⇒ No vuelva a encender los artefactos que se hayan apagado.