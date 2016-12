Niegan desabasto de combustible

TORREÓN, COAH.-

HAY UN AUMENTO EN LA DEMANDA DE COMBUSTIBLE EN ESTE MES

Érick Treviño Lozano, vocero de Petróleos Mexicanos (Pemex), rechazó que exista desabasto de gasolina en la Zona Metropolitana de La Laguna y atribuyó la falta de producto a un error de una estación de servicio específica.

Explicó que la estación de servicio número 6463, localizada en Diagonal Las Fuentes y Rodríguez Triana, se quedó sin producto ayer por error de la propia gasolinera, que no solicitó más combustible.

"No programó viaje, no nos solicitó servicio, al detectar que estaba cerrada mandamos una pipa, pero no fue una causal por parte de Pemex, la estación de servicio no programó el viaje y nosotros no tenemos forma de darnos cuenta de cuando se le acaba el producto o no", manifestó.

El director de Comunicación Corporativa de Pemex señaló que el problema se solucionó y la gasolinera ya está abierta y ofreciendo el servicio.

Reiteró que no hay ningún reporte de desabasto de La Laguna y, aunque admitió que hay un aumento en la demanda de combustible en este mes, dijo que se garantiza el abasto.

"El reporte al día es que no tenemos ninguna gasolinera sin producto en toda la zona metropolitana de Torreón, Gómez Palacio, estamos abasteciendo de manera normal", comentó.

Treviño Lozano admitió que en este mes se incrementa en un 50 por ciento el consumo de combustible, pero indicó que Pemex programa viajes adicionales para poder cubrir esta sobredemanda que se presenta en estas fechas.

Dijo que debido a los rumores de un posible desabasto se han registrado "compras de pánico" en los estados de Chihuahua y San Luis Potosí, pero no en la región Lagunera.

"Exhortamos a la población a que realice sus compras de manera ordinaria, de lo contrario esto provocaría desabasto", expresó, "esa estación no nos pidió producto, eso fue confirmado, sin embargo, ya se le envió y su problema fue solucionado".