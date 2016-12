Denuncian escasez en las zonas rurales

ASEGURAN QUE SE AGUDIZA FALTA DE COMBUSTIBLE EN LA LAGUNA

La organización Agricultores Unidos por México señaló que en los últimos quince días se ha agudizado el desabasto de combustible en La Laguna, principalmente en las comunidades rurales.

"Ahora está peor porque se nos están acabando las reservas, va uno y no hay, lo pagamos, lo dejamos pagado y nos dicen que esperemos, en Gómez Palacio, por ejemplo, la agencia no halla qué hacer, estamos apurados", señaló Andrés Izaguirre, miembro de la agrupación.

Además, aseguró que la semana pasada, y ante la insuficiencia de gasolina y diésel, habían estado viajando a otras ciudades como Mazatlán, Sinaloa para abastecerse de combustible.

"No resulta costeable, por lógica, las zonas rurales sufren más, ya teníamos tiempo batallando, como quiera protegen más a las ciudades como Torreón, Gómez Palacio, Lerdo, Matamoros, pero los que estamos fuera de carretera, batallamos más, es un sacrificio pero hay que seguir en el negocio, es un problema grave", precisó.

Respecto al incremento de la gasolina que anunció la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Izaguirre aseguró que para 2017, habrá incertidumbre.

"Qué tal que están guardando gasolina para el día primero vendérnosla más cara, esas son noticias que no se han generalizado, no sabemos exactamente, habrá mucha incertidumbre porque no tenemos claras las reglas, el dólar sube, la política contraria de Estados Unidos..."

La SHCP informó que los precios promedio a nivel nacional a partir del 1 de enero y hasta el 3 de febrero de 2017 serán de 15.99 pesos por litro para la Magna, de 17.79 para la Premium y de 17.05 para el diésel.

En un comunicado, la dependencia informó que estos precios variarán entre cada una de las 90 regiones, pero en promedio esa será su cotización.

