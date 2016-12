La PGR no define aún a Kate

CIUDAD DE MÉXICO.-

La Procuraduría General de la República (PGR) no aclarará, por el momento, si Kate del Castillo está involucrada en sus investigaciones como indiciada o como testigo.

Ante la disposición de dejar sin efectos la orden de localización y presentación contra la actriz y definir en qué calidad forma parte de sus indagatorias, el Ministerio Público de la Federación adscrito a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la PGR, tramitó un recurso de revisión que evita cumplir con esa determinación dictada por un juez federal.

El Juez Tercero de Distrito de Amparo en materia Penal en la Ciudad de México consideró que la SEIDO no justificó la legitimidad de las investigaciones que ha realizado sobre la actriz ni por qué la cita como testigo y no como indiciada en una averiguación previa por encubrimiento y lavado de dinero. "La responsable no explica cómo incide la circunstancia de que en la integración de la indagatoria ha hecho solicitudes, con el fin de requerir y obtener información de las actividades comerciales y financieras de Kate del Castillo.

"La autoridad responsable vulnera en perjuicio de la quejosa Kate del Castillo las garantías de defensa y debido proceso, derivado de la omisión de fundar y motivar la calidad de testigo que le ha dado, cuando ha sido objeto de investigación y deja de manifiesto su vinculación -probable- con Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, 'El Chapo'", indicó el juez. En consecuencia, en una sentencia de amparo ordenó emitir un nuevo mandato en el que justifique las diligencias de investigación sobre la actriz, como sus operaciones financieras, la intervención de comunicaciones y su estatus migratorio, y que precise si del Castillo está siendo citada como testigo o probable responsable.