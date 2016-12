'En esta elección el PRI se va del gobierno'

CIUDAD DE MÉXICO.-

EL LEGISLADOR INTERPUSO CUATRO DENUNCIAS CONTRA GERARDO GARCÍA

Coahuila enfila hacia la elección del próximo año y en el PAN, que nunca ha ganado la gubernatura del estado, hay la confianza de que en ésta, "el PRI se va del gobierno", asegura el diputado federal César Flores, quien ocupa una curul en San Lázaro como representante del distrito de Monclova.

Entrevistado durante los últimos días de sesión en la Cámara de Diputados, ya encendido el motor electoral en los tres estados -Coahuila, Nayarit y Estado de México- donde se abrirán las urnas para elegir gobernador, el legislador panista confía en que su partido en la entidad vencerá porque la gente está harta de los Moreira (Rubén y Humberto) y el PRI.

"Hay un hartazgo que se siente al caminar, al platicar con la gente. No tienen oportunidad", afirma el panista al hablar sobre el proceso electoral en la entidad, sobre las prioridades de la entidad en la agenda legislativa federal y su propio futuro político.

"Me quedaré en la cámara", afirma Flores, quien ha decidido descartarse como candidato a la presidencia municipal de Monclova, "aunque en las encuestas tengo una ventaja de más de 10 puntos sobre el más cercano aspirante". Mejor apoyará al próximo candidato de su partido, que se decidirá, afirma, entre Guillermo Anaya o Luis Fernando Salazar.

"Creo que vamos a ganar y ese será un gran reto para nosotros en el PAN, para que la gente no nos vea igual que al PRI", dice el legislador, convencido de que lo peor que le ha ocurrido a la entidad son los gobiernos de Rubén y Humberto Moreira.

"Si no hubiéramos tenido tanta administración del PRI, yo creo seríamos uno de los estados más ricos del país. Pero nos dejaron endeudados por 30 años. Hemos pagado 19 mil millones de pesos de puro servicio de deuda y debemos más. Ya me imagino esa cantidad en programas… Somos muy ricos en cuanto a territorio y en cuanto a toda la riqueza del estado, pero estamos muy cargados por la deuda".

→ ¿Eso va a cambiar si gana el PAN?

-Yo aseguro que en esta elección el PRI se va del gobierno y nosotros somos la única oposición. Creo que vamos a ganar y será un gran reto que la gente no nos vea igual. Ese es mi pleito en Monclova contra el alcalde (Gerardo García), que es panista y a quien he denunciado por desvío, por enriquecimiento ilícito. He interpuesto cuatro denuncias ante el fuero común y cuatro federales. Y mucha gente me dice: "¿por qué si es de tu mismo partido?" Es que yo no quiero que el PAN agarre el mismo rumbo que el PRI. Afortunadamente en el partido entendieron. El sistema de partidos está mucho muy devaluado, igual que los políticos.

→ ¿Usted está viendo un futuro político en su estado? ¿No le afecta la situación con el alcalde de Monclova?

-Hubo muchos que me dijeron: te va a perjudicar porque estás atacando a un panista, la gente va a pensar que están divididos. Pero era tanta mi molestia que dije: ni modo, si va a tener consecuencias que así sea. Resultó que mandé a hacer una encuesta y 55% de los habitantes de Monclova estaban enterados, y de ese porcentaje, 75% está de acuerdo con lo que yo estoy haciendo. Hoy las encuestas me colocan en primer lugar para la alcaldía, al más cercano competidor, le saco 10 puntos. Pero no voy a jugar porque tengo apenas un año aquí y son cosas que yo he criticado. Nos vamos a quedar aquí en el Congreso.

→ Pero la alcaldía sí está en su horizonte político, ¿no?

-Eventualmente, sí. Una de mis metas y mis sueños es ser alcalde de Monclova. Honestamente, creo que podría transformar y hacer una política diferente.

LA ESTRUCTURA PRIISTA, IMPORTANTE FACTOR

→ Coahuila es uno de los pocos estados donde no ha habido alternancia, ¿por qué? ¿Qué le ha faltado al PAN para ganar?

-Estas dos últimas administraciones de los hermanos Moreira se entienden porque Humberto era un político que daba la impresión de ser muy honesto y sí era muy carismático. Ahorita ya no. Pero no nos dimos cuenta cuando endeudó a Coahuila, porque falsificó papeles. Ya cuando lo vimos dijimos: ¡ah, caray!

En la elección siguiente, ellos (los Moreira) venían muy altos en las encuestas y del asunto de la deuda nos enteramos una semana antes. Nos ganaron porque tienen una estructura muy fuerte pagada con todos esos desvíos y así es muy difícil. Pero ahorita hay un hartazgo que se siente al caminar, al platicar con la gente.

→ Pero Humberto Moreira quizá contienda por una diputación local.

-Sí, ¡qué bárbaro! Y lo peor es que podría ganar porque ellos saben dónde comprar (votos). La gente lo que entiende es que a ella le daban y no saben que lo pagan de otra forma: con la falta de servicios, la falta de oportunidad de trabajo, la falta de seguridad. Pero es difícil hacerle entender a la gente.

→ ¿Cómo va a jugar César Flores para que el PAN pueda ganar?

-Yo estoy dispuesto incluso a pedir licencia para dedicarme de cuerpo entero a ayudar a alguno de los dos candidatos, porque ahí nomás andan Memo (Anaya) y Luis Fernando (Salazar). Con tal de que se dé la alternancia, estoy dispuesto a pedir licencia y ayudar desde donde me pongan.

→ ¿Esa es la actitud de todo el partido? ¿Qué lugar tiene Coahuila en la agenda del PAN?

-Aquí en la cámara el grupo parlamentario se ha distinguido por ser muy unido. Hemos estado en todas las elecciones, lo que ningún grupo había hecho. A Colima fuimos como 70. También a Tamaulipas fuimos varios, y esta vez nos vamos distribuir en el Estado de México, Nayarit y Coahuila. Yo creo que vamos a andar unos 30 ó 40 compañeros distribuidos en todo el estado.

→ ¿Qué podría cambiar en Coahuila con el PAN?

-Vendría un cambio en la forma de administrar. Ya sea Memo o Luis Fernando, cualquiera de los dos haría un gobierno honesto y transparente. Aun con todo lo que tenemos que pagar de deuda, si se quita lo de las empresas fantasmas, los aviadores, toda la estructura que paga el PRI para mantener el poder, que son muchos millones, Coahuila se levantaría. Pero se tiene que administrar bien, tiene que entrar alguien que no sólo diga en campaña que quiere cambiar las cosas, sino que lo haga, que tenga la voluntad y la valentía porque no está fácil. Se lucha contra muchas cosas. Y va haber amenazas. Los dos -que son de La Laguna, por cierto- tienen los elementos para hacer un cambio importante en Coahuila. Si no lo hacen, será el entierro del PAN en la entidad.

Peor de como nos fue con el PRI, no nos puede ir, pero eso tampoco es un consuelo. Pero creo que ahora sí vamos a darle la vuelta. Ya nos toca la alternancia en Coahuila.

→ ¿Qué desearía para su estado el próximo año?

-Que perdiera el PRI y que en el PAN diéramos ejemplo de que en realidad queremos ser diferentes.

→ ¿Van a seguir insistiendo en la Procuraduría General de la República para que investiguen a Humberto Moreira?

-Sí, pero el problema es el tiempo. Ellos fueron muy hábiles en tapar. Gran parte de la deuda de Coahuila vino a parar a la campaña de Peña Nieto y eso es una realidad. ¿Qué hicieron? Jurídicamente muchos procesos ya no proceden por el tiempo, y lo saben perfectamente ellos.

→ ¿Se va a salvar Moreira?

-Desgraciadamente, creo que sí. Ellos prepararon el camino para salir exonerados, al menos, de lo que se sabe. Yo espero que de lo nuevo que está saliendo y de lo que va a salir, porque todavía hay mucho, ahí sí se actúe.