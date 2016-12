Regresa la Conque y con padrino de lujo

TORREÓN, COAH.-

Los fanáticos de los cómics aún no se la creen. Y es que después de recibir la noticia del regreso de la Conque después de 15 años, la sorpresa fue mayor cuando confirmaron la presencia de Stan Lee, padre del universo Marvel.

Él estará presente en el evento que se realizará el 5, 6 y 7 de mayo de 2017 en el Querétaro Centro de Congresos. El Siglo de Torreón entrevistó en exclusiva a Luis Gantús, organizador del evento.

La Conque, convención de cómics y entretenimiento de México, es un evento que reunirá artistas, estrellas del cómics y gran cantidad de autores.

"Tendremos muchas actividades como ciclos de cine, compra-venta, presentaciones de editoriales, revisión de portafolios, zona de niños, ciclos de animación, etcétera, las mejores marcas, van a poder comprar cosas únicas", informó vía telefónica Luis Gantús, quien además de ser uno de los organizadores del evento es "un estudioso de la historieta en todas sus variantes".

Además de Stan Lee, estarán presentes Agnes Garbowska (My Little Pony), Amanda Conner (Harley, Quinn), Jim Cheung (Young Avengers), Jimmy Palmiotti (Punisher y Ghost Rider), Kirk Tacher (El retorno del Jedi y Muppets Tonight), Mark Brooks (Star Wars: Han Solo), Sara Pichelli (Ultimate Spider-Man), Sergio Aragonés (Mad), entre otros.

La primera Conque se realizó el 28 de julio 1994 en el Polyforum de la Ciudad de México, pero al pasar de los años las condiciones para hacer el evento no eran las óptimas y se canceló.

"La Conque tenía un nivel de calidad muy alto, fue la primera convención que se hizo en México y de ahí empezaron a surgir todas las demás, pero llegó un momento, en el 2001, en donde era muy riesgoso continuar, no había las condiciones del mercado, estaba un poco retraído, había mucha piratería, y decidimos cerrarla antes de que su calidad se viera comprometida", relató.

Fue después de 15 años que un grupo de amigos convenció a Luis Gantús de que La Conque tenía que regresar, y lo hizo en grande.

El anuncio de su regreso a México lo hizo el propio Lee, junto a Luis Gantús y Humberto Ramos, (organizadores) en el Comic-Con de San Diego el 22 de julio.

"Él (Stan) vino en el '96 a la Conque, fue su primera vez en Latinoamérica y quedó con un gran sabor de boca, y es muy amigo de Humberto Ramos, otro de los organizadores, un gran dibujante de Marvel", la combinación de factores hicieron posible que el padre de Spider-Man regresara a Tierra Azteca.

"A mi me platicaban los veteranos, los de la vieja escuela, que era el máximo evento de cómics que había aquí en México, y cuando dan a conocer su regreso, una de las noticias más importantes y una de las razones por lo que la mayoría queremos ir, es que va a venir Stan Lee, que además de ser el padre del universo Marvel, a él le debemos que los superhéroes tuvieran problemas con sus poderes, los hizo más humanos".

La joven de 24 años dijo que ir a Querétaro es una oportunidad única para los fanáticos de los cómics, ya que será la última aparición del llamado padre de Spider-Man, y ella, como buena fan, no va a dejar pasar la oportunidad de tomarse su foto con Lee.

Otro fanático de los cómics que tampoco dejará pasar la oportunidad de asistir a la Conque es René Boiajaín, lagunero que vive en Querétaro, sede de la Conque.

"No me creía que iba a venir (Stan Lee) es una gran personalidad del universo del cómics, de los veteranos, además me sorprendió que fuera aquí en Querétaro. Conozco mucha banda de Torreón que ya están apuntados para venir, fue una gran noticia, yo asistiré a los tres días quiero un autógrafo o una foto con Stan Lee".

Estrella y René son solo una muestra del interés de los laguneros hacía los cómics, pues en la región el mercado de las historietas tiene muchos seguidores, al año se realizan más de cinco eventos que los reúne.

Luis Gantús, organizador de la Conque, sabe la importancia de los fanáticos del norte para esta convención.

"Estuve en Torreón hace un par de años en un evento que se hace allá y y me la pasé muy bien, muchísimos seguidores, hay muchos artistas que han sido fundamentales en la creación de historietas. El norte es uno de los lugares que más anima las convenciones de cómics".

"Algunos escucharon de ella pero no la conocen, es muy importante pensar en ellos y darles este tipo de evento, porque nunca han tenido un evento como la Conque, y nos parece importante mostrárselos y decirles: 'esto es lo que organizábamos, lo que era originalmente un evento de cómics en México', y cuando la descubran se van a volver tan fans como los que conocieron la Conque original".

Y para los que ya lo conocen, la Conque regresará con grandes actividades: "Con tu entrada vas a tener acceso a las conferencias, clases, talleres, ciclos de cine, autógrafos, la idea es que te estés ahí todo el día, estamos tratando de crear un programa de actividades completo para que no te salgas del evento, hasta tenemos unas food truck para que comas ahí adentro, te vamos a dar todas las facilidades y la experiencia completa de todo un día".

En exclusiva tendrán la venta de artículos y avances de películas que vendrán para el verano de 2017.

Para finalizar, Luis Gantús invitó a los laguneros a asistir a la Conque, a "que vivan la experiencia y a que conozcan un evento de primer nivel".

Stan Lee

Stanley Martin Lieber, mejor conocido como "Stan Lee", es un escritor, productor y editor de cómics estadounidense. Co-creador junto con Jack Kirby y Steve Ditko de muchos de los icónicos personajes de Marvel Comics, entre ellos: Spider-Man, Iron-Man, Hulk, Los 4 Fantásticos, Thor, Los Vengadores, Daredevil.

Stan Lee ha hecho 32 apariciones en series de televisión y películas relacionadas al universo Marvel.