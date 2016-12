Del festejo al caos en los XV de Rubí

AP

LA JOYA, S.L.P.- Rubí Ibarra, con un pomposo vestido de falda fucsia y corpiño bordado y una brillante diadema, no podía ocultar su angustia y con dificultades para caminar mientras su familia le abría paso entre decenas de fotógrafos que querían inmortalizarla al llegar a la misa por su quince cumpleaños, en un llano entre las montañas del centro de México.

La tradicional fiesta que enloquece a las adolescentes mexicanas convertidas en princesas por un día, y en la que las familias suelen gastar muchas veces hasta lo que no tienen, se convirtió el lunes para esta hija de rancheros en un fenómeno viral al que millones de personas respondieron en las redes sociales y que atrajo a cientos de curiosos y periodistas que retransmitían el evento al mundo entero.

Todo comenzó con un video subido a Internet a comienzos de diciembre.

"Habrá una chiva, que creo que es de 10 mil pesos el primer lugar, y ya los otros dos, por allí nos acomodamos", decía Crecencio Ibarra, el padre de Rubí, con orgullo. "Quedan todos cordialmente invitados".

Tal vez fue la brillante diadema de la niña y su vestido de imitación leopardo, o el sombrero de vaquero de su papá y su descripción de "la chiva", una bolsa de 10 mil pesos para el primer lugar en la carrera de caballos que coronaría la fiesta. Sea como fuere el video se hizo viral y desencadenó un gran operativo logístico, mediático y de seguridad en varios puntos en torno a la comunidad de La Joya, donde era la fiesta, en el estado de San Luis Potosí. .

"Mi esposo hizo la invitación, pero a las regiones vecinas, y no sé qué medio lo copió, y lo subió p'arriba (a internet) y se hizo como, no sé, una invitación a todo el mundo", explicaba días antes a una televisión local la madre, Anaelda García.

Solo unas 300 personas habían acudido a la cita por la mañana, cuando tuvo lugar la misa. Había rancheros del lugar, curiosos hasta de Luisiana, Estados Unidos, que estaban de vacaciones en México o gente en motos que llegaron de Ciudad de México en sus Harley-Davidson "a pasear" mientras las televisoras internacionales buscaban a los artífices del gran pastel o entrevistaban al maquillador o al coreógrafo de la quinceañera para no perderse un detalle de un festejo que durante varias semanas dio lugar a "memes" irónicos, promociones especiales de empresas grandes y pequeñas -incluidas algunas falsas- y felicitaciones de famosos y políticos.

"Bienvenidos a mi fiesta de XV años", decía un gigantesco cartel con la foto de la niña en la explanada donde se habían instalado carpas, mesas decoradas en rosa, fucsia y blanco, junto a casetas de baños públicos, instalados para la ocasión. Las vías de acceso a la comunidad, una zona de rancherías y donde también hay una destilería de mezcal, se llenaron de coches y autobuses mientras la policía estatal se encargaba de las labores de seguridad y la Cruz Roja o Protección Civil estaban en alerta ante cualquier incidente.

Crescencio Ibarra y Ana Elda García, padres de Rubí, se mostraron molestos durante la celebración de la misa, incluso pidieron a los reporteros abandonar el lugar, enojados por los cientos de flashazos dirigidos a la quinceañera. "Está nerviosa", expresó Crescencio Ibarra.

"¡Retírense! Que se vayan los medios, vamos a comer con la familia o nos vamos a tener que ir nosotros para que se queden los medios", dijo Don Crescencio en medio de decenas de periodistas; al padre de la menor se le recuerda en un video viralizado en redes sociales invitando a todos a la XV años de su hija.

"Nos vamos a tener que ir de nuestra fiesta", agregó Pedro Ibarra, tío de Rubí entre insultos. "¡Vámonos a la chin…!", agregó.

Al jolgorio también llegaron vendedores de artículos deportivos, sombreros, servicio de cable e internet, botanas, paletas de hielo y cafetería.

No obstante, la gente que se dio cita al banquete disfruta de las enchiladas de mole que se sirvieron, así como de las cervezas y refrescos que se repartieron en las mesas que se colocaron para el evento, que es amenizado por la agrupación Reelevo X, originaria de Matehuala.

El portavoz de la comunidad, Jorge Gómez, dijo que las autoridades esperaban de 20 mil a 60 mil personas, sobre todo a la carrera de caballos, en donde no se tomaron las suficientes medidas de prevención durante la competencia por la chiva de 10 mil lo que generó un muerto y un herido.

El dueño del caballo ganador de la carrera sufrió fracturas que ponían en riesgo su vida. Su nombre es Felix Peña Vázquez, del llano de Jesús María, perteneciente a Villa de Guadalupe.

Personal de la Subprocuraduría de Justicia del Altiplano, a través de la Policía Ministerial del Estado y Servicios Periciales comenzaron las investigaciones correspondientes.

En la fiesta por la noche tocaron varias bandas, entre ellas la Banda Jerez, la Banda Real de Monterrey, Los Cachorros de Juan Villarreal, La Leyenda y K-Paz de la Sierra.

En la carretera de acceso al municipio de Villa de Guadalupe, al municipio de Charcas, la Policía Estatal colocó filtros en los que participan decenas de elementos.

Los famosos que no fueron

Todo parecía indicar que los XV años de Rubí serían el evento del año, no sólo por la cantidad de gente que congregaría sino también por los famosos que estarían presentes en la fiesta, ya que no dudaron en felicitar a la joven y asegurarle que estarían departiendo con ella en esa fecha tan especial, pero cuando llegó el momento ninguno se hizo presente.

Niurka Marcos convirtió uno de sus videos en viral, cuando preguntó con su muy "jocoso" estilo por qué no estaba invitada y éste alcanzó en poco tiempo los tres millones de views. Finalmente la cubana dijo que no iría por tener un compromiso en esta fecha.

Cuando el señor Crescencio Ibarra explicó que la invitación era para puros conocidos, el cantante Larry Hernández de inmediato manifestó su deseo de ir al convite, pero sólo quedó en eso porque no se presentó en la fiesta. Lo mismo pasó con Alfredo Ríos "El Komander", que dijo en un evento público que sí iría a la fiesta y hasta pagaría los boletos para quien quisiera acompañarlo, pero tampoco llegó, sólo anunció a través de su cuenta de Twitter que la fiesta ya hacía comenzado, con todo y un link para seguir en vivo el festejo, y hasta defendió al papá de la festejada por las críticas que recibió debido a sus desplantes.

Carmen Campuzano no quedó fuera, la ex modelo y ahora DJ aseguró que estaría amenizando la fiesta con su música, pero aclaró "esperaría a algo formal y el pago para poder ser parte de la fiesta con mis servicios", y al parecer ese trámite no se realizó porque ella no se presentó.

Otros famosos que hicieron eco de la fiesta de la joven fueron Thalía, Gael García Bernal y Lucía Méndez.