Recolectan cantidad récord de basura

El siglo de torreÓn

Poco más de 1 mil 400 toneladas de basura se recolectaron en la ciudad entre sábado y domingo, luego de las celebraciones de Noche Buenas y Navidad.

Hasta el clima cálido de estos días influyó para que más gente saliera a divertirse el sábado en la noche y el domingo, dijo el titular de Limpieza Érick Ruvalcaba García.

"Para nosotros fue una cantidad récord de desperdicios los recolectados en el centro y en las colonias, las temperaturas calurosas provocaron hasta más consumo de alimentos y se evidenció la capacidad de compra de la gente, por las miles de bolsas y papeles de regalo", expresó.

A diario se recolectan un promedio de 560 toneladas de basura en lo que respecta al servicio en colonias y en los sectores comerciales.

También se cuenta la gran cantidad de bolsas, cajas, rejas, envolturas de los comerciantes que las sacan a las banquetas fuera de los horarios autorizados.

"Pero en esta ocasión, la cantidad de desechos de todo tipo se disparó a 700 toneladas, esto de acuerdo con la recolección y limpieza de los contenedores", dijo Ruvalcaba García.

El funcionario municipal expresó que este año se juntaron varios factores para que la ciudad quedara hecha un basurero después de las celebraciones navideñas, una fue que el domingo 25 de diciembre no trabajó el personal de la empresa PASA, concesionaria del servicio de limpieza, y no por ser festivo sino porque el domingo no trabaja.-

Además, hubo más gente comprando.

Érick Ruvalcaba García dijo por otra parte que con elementos de la "Marea Roja", ya se formó otra brigada especial de limpieza.

Esta, con una cantidad de 17 empleados, se abocará exclusivamente a atender el aseo general del Paseo Morelos. "Ya hay otra Brigada Especial de limpieza en el Paseo Morelos, su uniforme es color anaranjado y tiene el logotipo del nuevo espacio público. Hay otro grupo con uniforme verde, asignado con el mismo fin a la Línea Verde".

En ambos espacios se tiene más controlado el rubro de la limpieza y el respeto a los horarios, ya que la vigilancia constante de los trabajadores impiden que los comerciantes dejen abandonados los desperdicios en las esquinas, dijo.

Informó que como parte de las acciones para mantener limpia la zona centro, entre el sábado 24 y el domingo 25, se aplicaron 50 sanciones a igual número de comerciantes por no hacer caso de los horarios autorizados para sacar la basura. "Y así seguiremos".

El siglo de torreón / Fernando Compeán