Llega desabasto a la Comarca Lagunera

LA SITUACIóN QUE PODRíA GENERALIZARSE EN OTRAS GASOLINERAS

A pesar de que las autoridades federales y de Petróleos Mexicanos (Pemex) habían anunciado que no existía el peligro de desabasto de gasolina en la Comarca Lagunera, desde la tarde de ayer el combustible comenzó a escasear en varias estaciones de servicio.

Automovilistas que acudieron a surtir gasolina o diesel a la estación de servicio número 6463 ubicada en bulevar Rodríguez Triana y Diagonal de las Fuentes, se encontraron con la noticia de que no había combustible desde al medio día.

Los empleados que se encontraban en el lugar señalaron desconocer los motivos, ya que únicamente se les dijo por parte de sus jefes que avisaran al público que no había gasolina ni diesel, además de que se colocaran letreros de cerrado.

A los empleados no se les informó si el desabasto de combustible será temporal.

Otras estaciones de servicio al parecer pertenecientes a la misma compañía comenzaron a limitar la venta del combustible, situación que podría generalizarse en otras gasolineras de la región.

Aunque Petróleos Mexicanos (Pemex) ha asegurado que hay gasolina suficiente en el país, choferes de autotanques afirman que en el reparto se ha notado la escasez.

"El jueves (22 de diciembre) no cargó ni una pipa oficial en la mañana (en la Terminal de Abasto y Reparto de Zapopan), ni una", dijo uno de los choferes, quien pidió el anonimato.

"No es que no quieran dar (combustible a las gasolineras), es que no hay. Está llegando por transporte y usted sabe que el material peligroso, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes te dice: 'Espérate', por los vacacionistas".

Otro chofer entrevistado por separado coincidió en que la escasez es evidente a nivel de reparto.

"Viajes hay muchos, lo que no hay es producto. Hay poco producto y conforme va llegando, pues se está atendiendo", indicó.

Ayer se contabilizaron al menos 13 estados en donde se ha denunciado la escasez del combustible.

Los que se encuentran en una situación más crítica son San Luis Potosí, Guanajuato, Michoacán y Zacatecas, quienes están por cumplir una semana con dicha problemática.

Además de esas entidades, también se reportó en redes sociales y medios locales desabasto en zonas Jalisco, Aguascalientes, Querétaro, Puebla, Tlaxcala, Guerrero, Durango, Coahuila, Tamaulipas.

En San Luis Potosí, el presidente de la Coparmex en el estado, Jaime Chalita, acusó de indolentes al Gobierno federal y a Pemex, exigió solución al problema y que difundan información verídica al respecto.

Por su parte, el Gobernador Juan Manuel Carreras, junto con autoridades de Pemex, reconoció en conferencia de prensa el hartazgo de la población originado por la escasez de gasolina, el cual achacó a una falta de información.

Y aseguró que este martes se solucionarán los problemas de desabasto en la entidad.

En Michoacán y Zacatecas los ciudadanos compartieron fotos de filas de automovilistas varados y denunciaron que, a lo largo del día, la mayor parte de las estaciones de servicio permanecieron cerradas debido a falta de combustible.

En Jalisco, aunque ha habido reparto de gasolinas por parte de Pemex, éste ha sido insuficiente y el desabasto sigue en varias estaciones expendedoras.

En Guadalajara, algunas gasolineras recibieron la madrugada de ayer pipas con gasolina Magna, pero al mediodía ninguna tenía Premium.

Mazamitla, Pueblo Mágico, está sin combustible desde el fin de semana.

"Hay sólo dos (gasolineras en Mazamitla), pero no hay en ninguna, nada, ni diésel ni gasolina", compartió Mary, de Distribuidora de Combustible Mazatl, donde esperan recibir Magna la madrugada de este martes.

El siglo de torreón

Ni con importación

Se cubre demanda

Desde octubre de este año, ni las importaciones ni la producción de gasolinas son suficientes para cubrir la demanda del mercado nacional.

En noviembre, según cifras de Pemex, se registró un faltante entre producción nacional, compras externas y demanda de 104.5 mil barriles diarios, un volumen equivalente a lo que consume la Ciudad de México.

La base de datos y el reporte mensual, indicadores petroleros, editado por Pemex correspondiente a octubre y noviembre, muestran que la falta de combustibles se profundizó en esos meses, lo cual pudo haber repercutido en el abasto de algunas entidades.

En octubre, sumando las compras externas y la producción que se obtiene en el Sistema Nacional de Refinación se alcanzó un volumen de 806.7 mil barriles diarios de gasolinas. El consumo en ese mes se sitúo en 811.7 mil barriles diarios. Los focos rojos se prendieron en ese mes, dijeron fuentes del sector energético que pidieron no ser citados, pues por primera vez en el año se registró un faltante de 5 mil barriles diarios en promedio, un volumen equivalente a lo que consume el sector del autotransporte de Campeche al año.

Para noviembre, la producción e importación de combustibles (en su tipo Magna y Premium) sumó 724.1 mil barriles diarios, mientras que el consumo nacional se ubicó en 828.6 mil barriles por día. Para este mes, el faltante alcanzó la cifra de 104.5 mil barriles diarios, que si se compara con el consumo promedio diario (equivalente a 26 mil 729 barriles), equivale a 3.9 días de ventas de gasolinas. Las fuentes consultadas señalaron que para cubrir el faltante fue necesario recurrir a los inventarios que tanto estaciones de servicio tienen disponibles como las existentes en terminales de almacenamiento. (Agencias)