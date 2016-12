Gennady Golovkin por más actividad en 2017

TORREÓN, COAH.- Por primera vez desde 2012, el campeón de peso mediano unificado Gennady Golovkin (36 - 0, 33 nocauts) sólo peleó dos veces en este 2016. Golovkin, que tiene previsto enfrentar a Daniel Jacobs (32-1, 29 nocauts) el 18 de marzo en el Madison Square Garden de Nueva York, tratará de volver a una mayor actividad en el año 2017.

"Esperemos que, tres o cuatro veces, es muy posible", dijo Golovkin en una pequeña reunión de prensa para anunciar su próxima pelea. "Marzo, tal vez junio, septiembre y diciembre, es el plan, un gran plan para el próximo año". Golovkin, que venció a Dominic Wade y Kell Brook este año, debía enfrentarse el 10 de diciembre a Jacobs, pero a medida que las negociaciones para el combate se demoraron, se presentó esta fecha y se tomó la decisión de trasladar la pelea a la primavera. La esperanza es que eventualmente enfrentará a Saúl "Canelo" Álvarez en septiembre próximo.

A pesar de que su fecha de diciembre no era segura, Golovkin todavía subió a Big Bear, California para organizar un campo de entrenamiento con Abel Sánchez. "Es uno de esos peleadores que le gusta entrenar y cuando no está entrenando, no es que esté aburrido, pero luego tiene mucho tiempo libre, así que definitivamente aprecia pasar tiempo con su familia, pero al mismo tiempo entiende su carrera, hay una cierta cantidad de años y por eso estaba empujando en el principio a luchar tantas veces como sea posible", dijo Tom Loeffler, director gerente de la promotora que maneja a Golovkin.

"Cuando tuvo la desaceleración cuando salió de Universum, él y yo tuvimos que ser creativos, peleando en Monte Carlo, Ucrania, para llenar el tiempo y ahora se ha convertido en uno de los combatientes de la marquesina para Pago Por Evento en Estados Unidos, donde tuvo la mejor calificación de este año y está buscando un gran 2017 para compensar que sólo disputó dos peleas en 2016", sentenció.

Golovkin es considerado actualmente como el mejor peleador "Libra por Libra" de todo el planeta, según los ránkings de los organismos de boxeo profesional y los medios de comunicación especializados en el deporte de las orejas de coliflor. El invicto kazajo está próximo a cumplir 35 años de edad y hoy en día posee los cetros mundiales de Peso Medio en la Asociación Mundial de Boxeo, el Consejo Mundial de Boxeo, la Federación Internacional de Boxeo y la Organización Internacional de Boxeo, dominando por completo la división de las 154 libras (69.853 kilogramos).

El 18 de octubre del año 2014, Golovkin enfrentó al lagunero Marco Antonio "Veneno" Rubio, quien poca resistencia opuso ante el temible noqueador europeo en la pelea estelar de la función celebrada en el Stub Hub Center, de Carson, California. Rubio perdió en la báscula su campeonato interino de peso Medio del CMB y en el ring también sufrió ante la potencia de los puños de "GGG", siendo derrotado por nocaut técnico en apenas el segundo asalto, siendo la victoria número 18 por nocaut de forma consecutiva para Golovkin.

91.7

De los combates en los que Golovkin noquea a sus rivales, el más alto de toda la historia.