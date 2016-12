Santos reanuda su pretemporada

TORREÓN, COAH.-

El plantel de los Guerreros del Santos Laguna regresará esta tarde a los entrenamientos para comenzar la tercera y última fase de su pretemporada, rumbo al inicio del torneo Clausura 2017 de la Liga MX.

Los albiverdes trabajarán nuevamente en su cuartel general, el Territorio Santos Modelo, que será su centro de entrenamiento desde hoy y hasta que comience el campeonato, cuyo primer partido para Santos será el sábado 7 de enero visitando a Tigres. El equipo recibió descanso durante el pasado fin de semana con el objetivo de que los jugadores pasaran nochebuena y navidad con sus respectivas familias, aprovechando la mañana de hoy para seguir descansando o trasladarse a esta ciudad, donde retomarán sus prácticas vespertinas.

Para el equipo de José Manuel "Chepo" de la Torre, la que hoy inicia será ya su cuarta semana de trabajos de una ardua y bien planeada pretemporada que ha incluido trabajos en cancha, visitas a las Dunas de Bilbao, entrenamientos en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Futbol y tres partidos amistosos. Efectivo se ha visto el equipo en el renglón de los juegos de preparación, ganando sus tres compromisos: por 1 a 0 ante el Real Zamora de la segunda división Premier, luego vencieron a la Jaiba Brava del Tampico - Madero por 5 a 2 y finalmente derrotaron a los Pumas de la UNAM por 2 goles a 1.

En la tercera y última fase de la pretemporada, los Guerreros no tienen programados más duelos amistosos, aunque en un momento dado podrían disputar duelos de preparación ante los representativos juveniles del club albiverde, quienes también están por cerrar su pretemporada de cara a sus respectivos torneos en las categorías Sub 17 y Sub 20. Durante la presente semana el equipo trabajará a doble turno en las canchas alternas del Territorio Santos Modelo, bajando paulatinamente la exigencia física con el objetivo de no sobrecargar a los futbolistas.

También durante la semana que hoy inicia se espera que reporten al campamento albiverde los refuerzos procedentes del América, el estadounidense Ventura Alvarado y el paraguayo Osvaldo Martínez, quienes tendrían un programa de entrenamiento especial debido a que todavía ayer se encontraban en competencia. Aunque no entrenen al parejo de sus compañeros, para José Manuel de la Torre es importante tener en el campamento albiverde a sus nuevos jugadores, con la intención de que se adapten a sus compañeros y capten la ideología de su nuevo club.