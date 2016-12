¡Llegó la Navidad!

TORREÓN, COAH.-

Y después de una muy "Noche buena" ha llegado la Navidad.

Hace unas horas Santa Claus bajó con todo y su pancita por las chimeneas o bien el Niño Dios dejó sus obsequios al pie del Nacimiento entre el heno y la gobernadora.

Chicos o grandes ya abrieron sus regalos; padres, hijos y hermanos disfrutarán del "recalentado", no hay duda de que la alegría reinará en el corazón de los habitantes de Torreón, Gómez Palacio, Lerdo y demás ciudades cercanas.

Los actores Aleida Núñez, Olivia Collins, Arturo Carmona, Lucas Bernabé y Liz Gallardo celebraron la Navidad por anticipado en sus recientes visitas a La Laguna; esto con el fin de compartir sus buenos deseos con los lectores de El Siglo de Torreón.

Carmona y Núñez presentaron en la región la obra Por qué los hombres aman a las cabronas el pasado siete de noviembre. Antes de la segunda función ambos se pusieron navideños y hasta cargaron un Mickey Mouse ah doc a la ocasión.

"Yo tengo reservado para mi familia el día de Navidad pase lo que pase yo no lo trabajo. Para mí, las fiestas decembrinas son especiales y me gusta vivirlas en familia porque así me lo inculcaron mis padres desde niña", comentó.

Al preguntarle a Aleida cuál era el mejor regalo que le han dado en su vida respondió que ha sido de su hijo, "mi niño ya cumplió cuatro años después de su llegada créanme que no me hace falta nada", sostuvo la actriz mientras que Carmona deseó una feliz Navidad a los laguneros.

El jueves 29 de septiembre, la obra 23 centímetros trajo a Olivia Collins a Torreón. La rubia aprovechó para posar junto a un moderno adorno alusivo a la Navidad. Ella pasó la Nochebuena al lado de su familia. "A todos mis laguneros quiero decirles que esta Navidad sea motivo para celebrar en familia y con todos los seres queridos el nacimiento de Jesús. En vez de dar regalos; demos paz, amor, armonía y perdón... Y elevemos una oración por la paz en el mundo. Dios los bendiga", expresó Olivia.

Con motivo de la presentación de la cinta El arribo de Conrado Sierra del cineasta lagunero René Pereyra el 23 de octubre, el joven actor Lucas Bernabé se paseó por la región.

Al término de la proyección del largometraje, el llamado "Tom Cruise latino" compartió con este diario que le fascina la Navidad tan es así que no dudó en posar con un reno y hasta un gorrito de Papá Noel.

El Festival Nacional de Cine de Torreón en su edición 2016 se volvió el pretexto ideal para que la actriz Liz Gallardo pisara suelo regional en el mes de septiembre.

La actriz de cintas como Las Aparicio y El búfalo de la noche estuvo dos días en Torreón, justo en uno de ellos se dejó fotografiar ante la cámara de este diario junto a un calendario navideño de Santa Claus.

La oriunda de Jalisco desea a todos los habitantes una hermosa Navidad y un año nuevo lleno de éxitos.