Desatan polémica por apoyo a Riquelme

OPOSICIóN ALISTA 'JUGADA' CONTRA RODRIGO FUENTES

EL SIGLO DE TORREÓN

El empresario saltillense y aspirante la gubernatura de Coahuila, Armando Guadiana, informó que denunciará ante la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) el apoyo que da la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso) a Miguel Ángel Riquelme.

Lo anterior deriva del audio publicado por el diario Reforma donde el secretario Rodrigo Fuentes pide apoyar al priista Riquelme en sus aspiraciones a la gubernatura.

Guadiana indicó que el Gobierno de Coahuila desvía recursos públicos para dar apoyo al priista Miguel Riquelme. Lo que calificó de lamentable y penoso, al indicar que estas acciones ponen al descubierto una red de corrupción que opera a favor del PRI.

"Vamos a denunciar al Gobierno del Estado y a Riquelme por desvió de recursos públicos, no permitiremos que se use el dinero de los ciudadanos para promocionar y posicionar al delfín de Rubén Moreira, a los coahuilenses les pedimos ser cautelosos y no dejarse engañar por este 'Nuevo PRI'", puntualizó Guadiana.

El líder de la bancada panista, Jesús de León, informó que pedirán al gobernador Rubén Moreira la renuncia de su secretario de Desarrollo Social, Rodrigo Fuentes por operar a favor de Miguel Ángel Riquelme.

Fue el diario El Norte quien publicó ayer viernes un audio donde el secretario pide a trabajadores de Desarrollo Social "cerrar filas" a favor de Miguel Ángel Riquelme y ser leales con el gobernador de Coahuila, Rubén Moreira.

Jesús de León dijo que será el próximo 4 de enero cuando presenten en sesión del Congreso Local un exhorto para que Rodrigo Fuentes sea despedido.

"Claramente está incurriendo en una irregularidad al operar para la campaña de Riquelme y esto también le impedirá ser candidato del PRI a la gubernatura", dijo De León en entrevista.

El líder de la bancada panista indicó que tiene reportes en diversas regiones del Estado donde se opera a favor de Riquelme.

El Siglo de Torreón también pidió entrevista con el secretario de Sedeso, pero no se obtuvo respuesta.

EN CONTEXTO Miguel Ángel Riquelme pidió licencia como alcalde de Torreón para dedicarse a buscar la candidatura del PRI a la gubernatura de Coahuila.

El pasado 15 de diciembre, el legislador Javier Guerrero renunció al PRI al asegurar que no había condiciones de equidad e indicó que se trabajaba a favor del exalcalde de Torreón.

Otro de los expriistas que han manifestado que existe una red de trabajo para Riquelme es el exsecretario de Desarrollo Rural, Noé Garza, quien renunció al PRI en 2015.

El siglo de torreón