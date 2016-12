Verdades y Rumores

Contrario a lo que se espera de la temporada navideña, en la que debería reinar la paz y la tranquilidad, en Coahuila parece que los demonios de la política andan sueltos. En medio de todo el ruido que se ha desatado por la presunta carta del Profe Humberto Moreira y las declaraciones grabadas en las que arremete contra el PRI y su hermano, el gober Rubén, porque no quieren dejarlo contender por una diputación local bajo las siglas del tricolor, hay quienes ven claros indicios de que el peor enemigo del proyecto sucesorio del moreirismo en su versión 2.0 no está fuera sino dentro de casa. Los subagentes disfrazados de despensas nos cuentan que la cosa está más o menos así...

Don Humberto estaría dispuesto a convertirse en el único exgobernador que busca una curul local en la historia reciente del país con tal de gozar del anhelado fuero constitucional, que si bien no protege completamente al que lo porta, al menos si complica bastante que se proceda contra él penalmente. Y usted se preguntará, con justa razón ¿por qué el Profe quiere fuero si él mismo ha dicho que lo han acusado de todo y nada le han comprobado y que casi es una blanca paloma? Resulta que, según dicen, el Profe ve cada vez más cerca la posibilidad de que el PAN gane la elección de junio de 2017 y que eso abriría la puerta a que se desempolven los archivos de la megadeuda que se tienen guardados en el último escritorio de la Secretaría de Finanzas y que ahora sí pudieran iniciar investigaciones en la provincia, cosa que hasta el momento no ha sucedido. El problema es que para el PRI estatal y para el inquilino del Palacio Rosa permitir que don Humberto se lance por un distrito de la Urbe de Adobe pudiera representar la gota que derrame el vaso de cara al respetable no sólo de la entidad, sino también del país, que se volcarían a cuestionar semejante osadía al grado de comprometer aún más el resultado de la elección para la gubernatura. Y es aquí donde entra el factor Partido Joven, creado -dicen- por el Profe y puesto en manos de Edgar Puente para permitirle registrarse como candidato, cosa que está a unos días de concretarse. Pero aquí surge otro problema, ya que el PRI ha decidido ir en coalición con dicho partido morralla en las tres elecciones, es decir, la de gobernador, alcaldes y diputados locales, aunque no ha especificado si en esta última en todos los distritos o sólo en unos cuantos y en cuáles. En pocas palabras, la puerta sigue abierta para que, aunque sea de forma indirecta, don Humberto vaya por la curul con la bendición del PRI y a eso respondería la presión que está ejerciendo para hacer doblar las manos a los jerarcas del partido y a su propio hermano el gobernador. Hasta dónde hemos llegado, diría Cristóbal Colón.

Por si algún ingrediente faltaba a lo que se antoja ya que será la madre de todas la batallas, el audio filtrado en donde supuestamente se evidencia el apoyo estructural al candidato del gober, Miguel Riquelme, ha puesto en el ojo del huracán al secretario de Desarrollo Social, Rodrigo Fuentes. Pero más allá de las denuncias que los panistas y morenistas han amenazado con presentar, hay en la grabación del discurso de don Rigo un hecho que ha despertado la intriga y preocupación del priismo moreirista. Y es que antes de que el secretario Fuentes lance el exhorto para el cierre de filas entorno al proyecto sucesorio del señor gobernador, se escucha claramente, palabras más palabras menos, frases como: “vamos a hablar claros (...) porque de la puerta para acá somos puros amigos (...) y estamos en confianza”. El detalle es que uno de esos “amigos” con el que se sentía en confianza fue precisamente quien lo grabó y luego filtró el audio para que se hiciera público, lo cual recuerda al caso de las empresas “fantasma” contratadas por el gobierno estatal y que fueron descubiertas por filtraciones que vinieron desde adentro de la propia Secretaría de Finanzas que encabeza Lito Ramos. Comentan los maldicientes que al parecer el barco del gobierno estatal está haciendo agua a babor y estribor.

Con la tan presumida reactivación de la vida nocturna de la ciudad han surgido varios inconvenientes, sobre todo en los establecimientos del primer cuadro de la ciudad que rodean al Paseo Morelos y la calzada Colón. Cuentan los subagentes disfrazados de garroteros que los bares que se han abierto comienzan a ser un poco demasiados y que prácticamente se está inaugurando uno por semana. Esto ha empezado a causar problemas a la gente que todavía tiene su casa en ese sector y que tiene la mala suerte de colindar con algunos de esos antros. Entre los problemas comunes que se mencionan son el ruido, la basura y el mal comportamiento de algunos de los parroquianos a los que se les pasan las copas y creen que pueden hacer sus necesidades en la vía pública. Pero aquí viene lo mejor, o más bien dicho, peor. No crea usted que cada uno de esos bares tiene su propio dueño y que esta proliferación se debe al espíritu emprendedor de una copiosa generación de jóvenes. No. Cuentan los subagentes que un buen número de esos establecimientos o son del famoso gremio de funcionarios municipales antreros o tienen algún vínculo familiar o de amistad con ellos. Y es que da la casualidad que los bares en donde hay funcionarios involucrados son levantados casi de la noche a la mañana y todos los trámites municipales entregados en tiempo récord. Mientras que los simples mortales que no gozan de palancas tienen que demorar varios meses para poder montar el negocio y superar las trabas burocráticas. Por si fuera poco, cuentan que en los operativos de inspección, con quienes suelen ser más duros son precisamente con los establecimientos cuyos dueños no tienen las palancas mencionadas, y los que sí, corren con la suerte de que rara vez son molestados. Sería bueno que además de orden en el sector se aplicara una medición pareja para todos. Conste que es una sugerencia que no causa honorarios.

Una pregunta ronda por la mente de algunos agudos observadores de la cosa pública regional: ¿sabrán nuestras H. Autoridades con exactitud cómo actuar para frenar los brotes que anuncian que la cosa se puede descomponer como hace años en materia de seguridad? Y la pregunta viene a colación por algunos hechos digamos extraños que han venido ocurriendo en este remanso de paz que dicen es la Comarca Lagunera. En primer lugar se viene reportando desde hace algunas semana la presencia de malandros y malandrines en la carretera Torreón-Saltillo, principalmente en el tramo de la Cuchilla que están cometiendo atracos de una forma por demás peligrosa. Cuentan que abordo de diversos vehículos los hampones se emparejan a los autos de los incautos y les arrojan piedras al parabrisas para estrellarlo y obligar a los conductores a detenerse. Una vez que lo hacen, son asaltados y despojados de sus pertenencias. A estos sucesos se suma la ola de secuestros que se sigue registrando en la zona metropolitana sin que se presenten las denuncias correspondientes, como suele ocurrir en este tipo de delitos, en donde la cifra negra es altísima por razones de todos conocidas. Para acabarla de amolar, la balacera del fin de semana pasado ha desatado versiones de que un antiguo grupo del crimen organizado se ha reestructurado y que pretende aumentar su presencia y actividad en la región. Ante estos acontecimientos espeluznantes no nos queda más que hacer changuitos y orar porque nuestras H. Autoridades se pongan las pilas para evitar que esto vuelva a descontrolarse si es que alguna vez ha estado del todo controlado.

No hay fecha que no se cumpla ni plazo que no se venza, dicen el refrán. Así pues, la supercomputadora equipada con aditamentos nanotecnológicos de última generación, Pony, ha sido sacada del armario para procesar los datos que le arrojan las administraciones estatales de Durango y Coahuila y municipales de las principales ciudades de cada entidad y la región. El próximo miércoles soltará las primeras calificaciones. No le cambie.