Moreira contra Moreira

SALTILLO, COAH.-

A menos de seis meses de las elecciones estatales, la filtración de una grabación atribuida a Humberto Moreira exhibió ayer una ruptura con su hermano, el actual gobernador de Coahuila, Rubén Moreira.

En el audio, que no ha sido reconocido ni negado por el exgobernador, éste arremete contra el mandatario estatal al acusarlo de "traidor", y también contra su partido, el PRI, del cual Humberto es consejero nacional.

El motivo de la diferencia sería la búsqueda de una candidatura para diputado local por parte de Humberto Moreira, quien será postulado por el Partido Joven, el cual irá en coalición con el PRI en algunos distritos que aún no se han especificado.

El Siglo de Torreón solicitó a la oficina de comunicación del gobernador una postura oficial y entrevista sobre el tema, pero Rubén Moreira declaró horas más tarde que no había comentarios al respecto.

En la grabación se escucha la voz del también exdirigente nacional del PRI que hace referencia a los dichos de su hermano en relación a las comparaciones entre ellos y su trabajo como gobernadores.

"'Yo no soy Humberto', dice él (Rubén); no ni yo soy Rubén, yo no soy traidor como él, yo soy de una sola palabra y soy derecho", afirma y agrega: "el trato con la gente de él no es apropiado (...) eso de pend... a la gente está mal".

Respecto a sus aspiraciones, comenta: "Y luego sacaron ahí que si yo me voy con otro partido que me expulsan (...); les contesté a los del PRI, a Alvarito para que le diga al susodicho, que si me expulsan a mí, en Coahuila expulsamos al PRI".

Y continúa: "Que no cusquen al León. Que no estén jod... que se pongan a trabajar cerca de la gente, a la que han despreciado todo este tiempo, porque el gobernador ha despreciado a toda la gente humilde".

Las diferencias entre los hermanos no son nuevas. Al segundo año de su administración, Rubén Moreira criticó el sexenio anterior por haber apostado a endeudarse para hacer obras "espectaculares".

En los últimos años la situación de Humberto se complicó al ser arrestado él mismo en España y colaboradores de su administración en Texas, asunto que el actual gobierno ha manejado con evasivas y hermetismo.

En España Humberto Moreira ya fue exonerado, pero en Estados Unidos los fiscales investigan desde hace años una presunta red de corrupción que operó en la entidad en su sexenio y que involucra actividades criminales aunque no le han hecho aún acusación formal.

La deuda asciende a 36,000 millones de pesos (mdp), de los cuales 18,000 mdp no han sido explicados, y aunque se han aportado 23,000 mdp para saldarla, la deuda sigue en 36,000 mdp con intereses que consumen más del 90 % de las aportaciones, pese a la reestructura de 2015.