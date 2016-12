Filtran audio de Humberto contra su hermano y el PRI

TORREÓN, COAH.-

De acuerdo con una grabación, el exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira, arremetió contra su hermano, el actual mandatario de la entidad, Rubén, a quien llamó "traidor", y dijo que si el PRI lo expulsa por buscar candidatura con otro partido, "en Coahuila expulsamos al PRI".

En un audio filtrado en redes sociales, que no ha sido reconocido por el político coahuilense, se escucha la voz del también exdirigente nacional del PRI haciendo referencia a los dichos de su hermano de que él no es Humberto y asegurando que él tampoco es como Rubén.

“Yo no soy traidor como él, yo soy de una sola palabra y soy derecho”, afirma el exgobernador y agrega: "el trato con la gente de él no es apropiado (...) eso de pend... a la gente está mal".

Sobre la postulación como candidato a diputado local por el Partido Joven, se escucha a Humberto Moreira decir: “Y luego sacaron ahí que si yo me voy con otro partido que me expulsan (...) les contesté a los del PRI, a Alvarito para que le diga al susodicho, que si me expulsan a mí, en Coahuila expulsamos al PRI”.

Y continúa diciendo: “Que no cusquen al León. Que no estén jod... que se pongan a trabajar cerca de la gente, a la que han despreciado todo este tiempo, porque el gobernador ha despreciado a toda la gente humilde”.