Usuarios rechazan aumento a la tarifa de transporte

TORREÓN, COAH.-

ENUMERAN DEFICIENCIAS EN EL SERVICIO

Usuarios de las rutas urbanas de Torreón, rechazaron la propuesta de los concesionarios quienes buscan un incremento a sus tarifas de hasta tres pesos, argumentando que desde el 2014 no se ha dado tal, pese a que los principales insumos relacionados con su actividad registran una alza del 53 por ciento en este lapso.

Rutas incompletas, malos tratos, unidades en condiciones regulares, fueron algunas de las quejas que los usuarios manifestaron, tras conocer la propuesta de los concesionarios.

Como Blanca Sánchez, quien señala que la ruta sur-panteones, no termina su recorrido a las nueve de la noche, por lo que se ve obligada a pagar taxi para llegar hasta su hogar." Dicen que ya no pasan porque no hay gente, pero la gente sabe que no pasa y toman otras rutas alternas, toman taxi", dice molesta.

La usuario dijo que estaría dispuesta a pagar los 12 pesos debido a la gran distancia que recorre desde el Centro hasta su hogar, pero "no cumplen con la ruta, así no".

Por su parte, Cecilia, originaria de Gómez Palacio, dice que a diario debe utilizar hasta cuatro camiones, por lo que el incremento a la tarifa asegura, sería un golpe a su economía.

"Es mucho dinero. Nada más están considerando su propio interés, pero el empleado, el del trabajador, no", dijo Cecilia, por lo que pidió a los concesionarios reconsiderar su propuesta.

Don Antonio Martel, usuario eventual de las rutas, dijo estar consciente de los incrementos en los combustibles, pero consideró excesivo el incremento de tres pesos que proponen los dueños de las unidades. "No es de ahí, tres es mucho, aunque también la gasolina se la han subido mucho, pero sería un golpe a la economía".

La población estudiantil será una de las más afectadas de darse el incremento, ya que gran parte cursa sus estudios con limitaciones económicas y por el crecimiento de la ciudad algunos emplean varios camiones al día en los traslados.

"Es un robo totalmente, si de por sí ya nos roba el gobierno con todos los impuestos que nos pone ahora con esto ya se están pasando, no puede ser posible que nos quieran subir el transporte de esta forma", dijo Priscila García. "Nos vamos a ver muy afectados. El transporte no lo vale, aparte la falta de conciencia de cómo manejan ¿cuántas personas suben?, ni siquiera hay asiento para todos, no es de calidad como para que cobren tan caro", comenta por su parte Evelyn Torres. Los jóvenes dijeron estar conscientes de que el precio se tiene que incrementar, pero pidieron no irse a los extremos para evitar afectaciones a los grupos más vulnerables.