Regalan alegría en el Hospital Infantil Universitario

TORREÓN, COAH.-

DAN REGALOS A NIñOS QUE ESPERABAN EN LA CONSULTA EXTERNA

María de los Ángeles acudió a su cita con la nutrióloga, David tenía un resfriado y Jorge un dolor de estómago, aguardaban por su consulta en el Hospital Infantil, sin saber que la Sala de Espera se transformaría en un escenario de cuento que daría inicio a una posada con pastel, bolos y regalos.

-Veníamos a ver a la nutrióloga y nos invitaron a la posada, a la niña le cambió la cara, Dios los bendiga-, dijo la madre de María de los Ángeles, una menor de 17 años que tiene síndrome de Down y aparenta menor edad. La niña se acercó a las organizadoras y les repartió besos y abrazos.

-El niño tenía dolor de estómago muy fuerte, ahorita mírelo, ya anda hasta bailando y comiendo pastel, son detalles que curan-, señaló la madre de Jorge, quien tiene 11 años.

-Tenía moco en la noche y me dolía la garganta, no me gusta venir porque tenemos que esperar al doctor pero si hay fiesta está mejor la espera-, añadió David, de 10 años.

La asociación Salvemos Héroes cambió la dinámica del hospital por unas horas y los "pacientitos" se olvidaron por unos momentos de sus padecimientos para disfrutar de una improvisada fiesta y una divertida historia donde incluso se les pidió participar.

Argelia Güereca fundó este grupo hace seis años, tras darse cuenta de las deficiencias y los problemas que enfrentaban los padres de familia que acudían a recibir la atención para sus niños en el hospital.

Argelia pasó 10 meses yendo y viniendo con su niña, que requería tratamientos para combatir el cáncer, pero debido a la falta de material y equipo en Torreón, incluso debía trasladarse a la Ciudad de México.

"Estuve del otro lado, conozco las carencias de los hospitales, todo lo que se tiene que hacer para poder salir y buscar una opción que te pueda dar un tratamiento, en desplazarte, además del problema que tienes con tu niña, es desplazarte, dejar a tu familia, salir a buscar a Saltillo, a la Ciudad de México, otra opción, queremos que se descentralice un poquito, que podamos contar con todos los servicios aquí en Torreón", explicó.

A raíz de esto, comenzaron a trabajar en beneficio de la salud infantil. En la actualidad, son cerca de 60 personas las que participan y a diario se suman más, la mayoría profesionistas, padres de familia.

"Traemos diariamente al Hospital Infantil alimentos, para los acompañantes, para que no pasen carencia de comida, empezamos apoyando al área de Oncohematología y ahorita ya apoyamos a todos", indicó.

El grupo, en colaboración con Tb Way, hizo la donación de un agitador plaquetario lineal para el área de Onco y Hematología. Güereca dijo que se tocaron puertas para conseguir los donativos y la asociación determinó que el recurso completo se designará a la compra del aparato, que costó casi 80 mil pesos.

Luego de la entrega a directivos del hospital, el grupo organizó una posada para los niños que esperaban en la Consulta Externa, quienes convivieron junto con sus padres y disfrutaron del espectáculo del cuenta cuentos, para luego recibir dulces, cupcakes, juguetes, libros para colorear, crayolas y cuentos.

La próxima semana llevarán despensas y suplementos de Pediasure para los niños.

Argelia dijo que la labor que realizan es con todo el corazón, lo que ha evitado cualquier tipo de complicación, además de que los papás de los pequeños enfermos reaccionan muy positivamente cuando se les trata de ayudar.

"El poder cerrar (el año) dando es lo más reconfortante", comentó, "ojalá pudiéramos darles algo más, pero el hecho de poder aliviar, o mitigar un poquito, el dolor o el problema que tienen, a nosotros nos alegra mucho, y ellos lo reciben de todo corazón".

Salvemos Héroes tiene sus oficinas en Allende número 1875 oriente y su teléfono es (871) 269 8771. Cuentan con una orquesta infantil, un taller de la fe para padres de familia con menores que padecen alguna enfermedad y apoyo alimentario.

De Rayito de Sol a Santa Claus

Francisco Olvera, también conocido como el payasito Rayito de Sol o el que grita en el crucero "¡se cayó pa' abajo!", esta semana se viste de Santa Claus y pide el apoyo de la ciudadanía para llevar juguetes a niños de los ejidos en Francisco I. Madero.

"Ya me cansé de ver a tantos niños que ahorita se están quedando sin papá, o sin mamá, porque hay muchos padres que se van al otro lado (Estados Unidos) para buscar una mejor vida", explicó, "y muchos o llegan, o a veces logran llegar y los regresan, a veces se quedan en el desierto, o se topan con gente mala".

Señaló que en esta Navidad busca llevar ropa abrigadora o regalos a estos pequeños, porque "ya es hora de que hacer algo por nuestra comunidad, por nuestra gente".

"Hay mucha gente que en esta temporada se viste de salvadoreño, o se vendan una mano, dicen que tienen un hijo enfermo, y yo no quiero ser un mentiroso más, por eso vamos a publicar las transmisiones", dijo.

Señaló que la sociedad lagunera ha sido muy generosa hacia esta causa, pero indicó que también la necesidad es mucha.

Como Santa Claus, desea a los niños de la Comarca Lagunera que siempre tengan la oportunidad de expresar a sus padres lo mucho que los aman y que puedan compartir las fiestas navideñas en compañía de sus familias.

"Si no tienen a papá o a mamá cerca, no se preocupen, mándenles todo su amor", comentó, "y papás, una recomendación para ustedes: no se peleen enfrente de los niños, antes miren a sus hijos y pregúntense si vale la pena discutir por ese problema".

Quienes puedan aportar para esta causa pueden acudir a bulevar Madero número 86, colonia Nuevo Linares del Sur. También pueden contactarles mediante el Facebook, en Estrellita de Luna Juárez Díaz.